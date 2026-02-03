«Δεν θα το μετανιώσω»: Δύο αδέλφια παρακολουθούν και καταγράφουν τις βίαιες πράξεις της ICE

Δύο αδέλφια αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους για να παρακολουθούν τις κινήσεις της ICE στη Μινεάπολη.

Ο Σαμ και ο Μπεν σε καθημερινή βάση κρατούν κινητά τηλέφωνα και καταγράφουν αριθμούς πινακίδων πρακτόρων της ICE.

Οι δύο νεαροί 16 και 17 ετών αποτελούν μέρος ενός ραγδαία αυξανόμενου κύματος παρατηρητών σε ολόκληρη την πολιτεία του North Star, όπου οι εντάσεις έχουν κορυφωθεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ χιλιάδων ομοσπονδιακών πρακτόρων και διαδηλωτών μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι.

Η ζωή των δύο εφήβων παρακολουθώντας την ICE

Ο Σαμ και ο Μπεν Λούχμαν καταγράφουν τις ενέργειες των ομοσπονδιακών πρακτόρων με βίντεο από κινητά τηλέφωνα και προειδοποιούν γρήγορα για την τοποθεσία τους με σφυρίχτρες και κόρνες αυτοκινήτων. Οι προσπάθειές τους αντικατοπτρίζουν ένα αυξανόμενο κίνημα σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς χιλιάδες γονείς, δάσκαλοι, μέλη του κλήρου και κοινοτικοί οργανωτές έχουν αναζητήσει εκπαίδευση σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν νόμιμα όταν βλέπουν μια σύλληψη μετανάστη.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικρίνει όσους καταγράφουν τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων επιβολής του νόμου. Τον Ιούλιο, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ δήλωσε ότι η «βία» κατά των υπαλλήλων περιλαμβάνει «τη βιντεοσκόπηση (των υπαλλήλων της ICE) όταν βρίσκονται σε επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας άλλους ανθρώπους να έρθουν και να πετάξουν αντικείμενα, πέτρες, μπουκάλια».

Οι επικριτές της καταστολής της μετανάστευσης λένε ότι οι παρατηρητές είναι απαραίτητοι, δεδομένου ότι, όπως περιγράφουν, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες χρησιμοποιούν επικίνδυνες τακτικές που θέτουν τους ανθρώπους σε κίνδυνο. Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν ότι λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Αμερικανών και δήλωσαν ότι οι αξιωματικοί της ICE αντιμετωπίζουν σημαντική αύξηση των επιθέσεων. Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι οι αξιωματικοί επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση παρά τις απειλές και τις επιθέσεις που αντιμετωπίζουν.

Τα αδέλφια τώρα διαμένουν σε σπίτια μελών της οικογένειας και σε Airbnbs, με σκοπό να καταγράψουν όσα συμβαίνουν.

«(Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες) σπρώχνουν συνεχώς τους ανθρώπους και τους χτυπούν, τους δίνουν γονατιές στο πρόσωπο όταν είναι στο έδαφος ή τους βάζουν το κεφάλι στον πάγο ή στο πεζοδρόμιο για να τους γρατζουνίσουν», είπε ο Μπεν.

Τα αγόρια περνούν τις μέρες τους στη νότια Μινεάπολη ακολουθώντας ύποπτα ομοσπονδιακά οχήματα με ένα ασημένιο Toyota Corolla του 2018, σημειώνοντας τους αριθμούς των πινακίδων κυκλοφορίας και στέλνοντας τις τοποθεσίες των υπαλλήλων της υπηρεσίας μετανάστευσης σε ομαδικές συνομιλίες με άλλους παρατηρητές.

Όταν οι υπάλληλοι σταματούν, το ίδιο κάνουν και τα αδέλφια, βγαίνοντας έξω στην παγωνιά για να κινηματογραφήσουν τις επιχειρήσεις με τα κινητά τους τηλέφωνα και την κάμερα GoPro που διαθέτουν.

Από την άφιξή τους στη Μινεάπολη δύο ημέρες μετά το θάνατο της Γκουντ, έχουν καταγράψει ώρες βίντεο με διαδηλωτές που αντιμετωπίζουν χημικά, ξυλοδαρμούς και συλλήψεις.

«Δεν είναι σωστό και θα κάνω κάτι γι' αυτό»

Ο Σαμ μάζεψε τα χρήματά του δουλεύοντας σε κτηνιατρική κλινική για πάνω από ένα χρόνο για να αγοράσει την κάμερα GoPro, ώστε να μπορεί να τραβάει βίντεο τον εαυτό του ενώ ψαρεύει και όχι για να στέκεται στο κρύο και να τραβάει βίαιες εικόνες από πράκτορες του DHS, όπως είπε.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα προτιμούσα να κάνω», είπε ο Σαμ, όπως να ψαρεύει και να απελευθερώνει ψάρια με τους φίλους του. «Φαίνεται ότι όλος ο χρόνος μου αφιερώνεται σε αυτό, αλλά δεν θα το μετανιώσω ποτέ, γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν κάτι».

Ο Μπεν, ένας μαθητής λυκείου που έχει αρχίσει να συλλέγει επιστολές για την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο, είπε ότι αλλιώς θα περνούσε τον χρόνο του γράφοντας τραγούδια και πειραματιζόμενος με την παραγωγή μουσικής.

Τα αγόρια είπαν ότι επιλέγουν να περιπολούν με την ελπίδα να προστατεύσουν τους μετανάστες και να διαμαρτυρηθούν για την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ στην επιβολή των μεταναστευτικών νόμων.

«Νομίζω ότι είναι πολύ λάθος και είναι δύσκολο να το βλέπεις αυτό και να λες απλά: 'Δεν με επηρεάζει προσωπικά, οπότε θα το αγνοήσω και θα αφήσω άλλους να υποστούν τις συνέπειες'», είπε ο Σαμ. «Αυτό συμβαίνει, δεν είναι σωστό και θα κάνω κάτι γι' αυτό».

Τα αδέλφια εκπαιδεύονται στο σπίτι από τη μητέρα τους, Όντρεϊ, η οποία συνδυάζει τη διδασκαλία, την ανατροφή των παιδιών και το κοινωνικό έργο.

Λόγω του μεγέθους της επιχείρησης στη Μινεάπολη σε σύγκριση με το Σικάγο, τα αγόρια είπαν ότι συχνά θυσιάζουν τα μαθήματά τους για τις περιπολίες.

Αλλά δεν πιστεύουν ότι αυτό σημαίνει ότι έχουν σταματήσει να μαθαίνουν.

«Βλέπουμε πράγματα που οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν θα ξαναδούν ποτέ στη ζωή τους, ελπίζουμε», είπε ο Μπεν. «Οι άνθρωποι που γνωρίζουμε, οι εμπειρίες που αποκτούμε και τα πράγματα που μαθαίνουμε μέσω αυτής της πράξης είναι ανεκτίμητα».

Με πληροφορίες από CNN

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Ελεύθεροι ο 5χρονος και ο πατέρας του που συνελήφθησαν από την ICE