«Δεν μπόρεσα να τα σώσω»: Τρία αδέλφια πνίγηκαν όταν υποχώρησε ο πάγος σε λίμνη του Τέξας

Η μητέρα τους είπε ότι προσπάθησε να τα σώσει τραβώντας τα έξω και τοποθετώντας τα πάνω στον πάγο, όμως η επιφάνεια συνέχιζε να σπάει

Η μητέρα των τριών αδελφών, Σεγιέν Χάνγκαμαν / Φωτ: Youtube, CBS Texas
Τρία μικρά αγόρια έχασαν τη ζωή τους στο Μπόνχαμ, στο βόρειο Τέξας, όταν έπεσαν σε παγωμένο νερό αφού ο πάγος υποχώρησε σε ιδιωτική λίμνη. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, σε περιοχή όπου η οικογένεια διέμενε προσωρινά, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα και το BBC.

Η μητέρα τους, η Σεγιέν Χάνγκαμαν, περιέγραψε ότι προσπάθησε να τα σώσει τραβώντας τα έξω και τοποθετώντας τα πάνω στον πάγο, όμως η επιφάνεια συνέχιζε να σπάει. Οπως είπε στο CBS News, ένιωσε ότι δεν μπορούσε να τα καταφέρει μόνη της. Τόνισε ότι υπήρχαν τρία παιδιά στο νερό και εκείνη ήταν μόνη.

Η Χάνγκαμαν, μητέρα έξι παιδιών, έμαθε τι είχε συμβεί όταν μια από τις κόρες της έτρεξε προς το μέρος της, φωνάζοντας ότι τα αγόρια είχαν πέσει στη λίμνη. Τα παιδιά έπαιζαν κοντά στο νερό, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σπίτι.

Σύμφωνα με την ίδια, το μικρότερο παιδί, έξι ετών, έπεσε πρώτο, όταν προσπάθησε να γλιστρήσει πάνω στον πάγο σαν να έκανε πατινάζ. Τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια, οκτώ και εννέα ετών, έπεσαν στη συνέχεια στο νερό, προσπαθώντας να το βοηθήσουν. Η μητέρα τους δήλωσε ότι όταν τους είδε, ήδη πάλευαν να κρατηθούν και ότι το σώμα τους είχε αρχίσει να αντιδρά στο σοκ από το παγωμένο νερό.

Η ίδια ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει τα παιδιά να μείνουν μακριά από τη λίμνη. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διάσωσης, όμως, άρχισε και η ίδια να κινδυνεύει και τελικά τη βοήθησε γείτονας. Ο άνδρας, που εργάζεται ως προπονητής αμερικανικού ποδοσφαίρου στο σχολείο όπου φοιτούσαν τα παιδιά, άκουσε τις κραυγές και έτρεξε στο σημείο. Η Χάνγκαμαν είπε ότι χρησιμοποιήθηκε σχοινί, ώστε να την τραβήξουν έξω με ασφάλεια.

Τέξας: Ποια ήταν τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους 

Το γραφείο του τοπικού σερίφη ανακοίνωσε ότι τα δύο μεγαλύτερα παιδιά ανασύρθηκαν πρώτα από το νερό, με τη συνδρομή διασωστών και ενός γείτονα, και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής. Το εξάχρονο παιδί εντοπίστηκε αργότερα, έπειτα από εκτεταμένη έρευνα στη λίμνη.

Η ιδιωτική λίμνη όπου σημειώθηκε το περιστατικό
Η ιδιωτική λίμνη όπου σημειώθηκε το περιστατικό

Οι Αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των παιδιών. Συγγενείς ταυτοποίησαν τα αδέλφια ως Χάουαρντ Ντος έξι ετών, Κέιλεμπ Ντος οκτώ ετών και ΕΤζέι Ντος εννέα ετών.

Η μητέρα τους μίλησε για τον χαρακτήρα τους, λέγοντας ότι ο ΕΤζέι ονειρευόταν να γίνει αστέρι του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ο Κέιλεμπ αγαπούσε τον χορό και το τραγούδι και ο μικρότερος, ο Χάουαρντ, προσπαθούσε να κάνει τους άλλους να γελούν. Με αφορμή την τραγωδία, κάλεσε τους γονείς να κρατούν τα παιδιά τους κοντά και να τους λένε συχνά ότι τα αγαπούν.

Το σχολείο τους ενημέρωσε τις οικογένειες ότι η κοινότητα είναι συγκλονισμένη και ότι θα υπάρχουν διαθέσιμοι σύμβουλοι για μαθητές και προσωπικό. Η τραγωδία σημειώνεται σε μια περίοδο έντονων χειμερινών φαινομένων στις ΗΠΑ, καθώς χειμερινή καταιγίδα έπληξε μεγάλη γεωγραφική ζώνη, μεταξύ αυτών και το Τέξας, προκαλώντας δεκάδες θανάτους, προβλήματα ηλεκτροδότησης και δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Με πληροφορίες από BBC

