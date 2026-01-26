ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Στους 14 οι νεκροί - Κλειστά τα σχολεία σε αρκετές πολιτείες

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί αν οι θάνατοι ήταν αποτέλεσμα της κακοκαιρίας

The LiFO team
The LiFO team
ΗΠΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Στους 14 έχουν φτάσει οι θάνατοι στις ΗΠΑ λόγω της κακοκαιρίας που σημειώνεται σε πολλές πολιτείες.

Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, αν δηλαδή σχετίζονται άμεσα με την κακοκαιρία.

Οι θάνατοι στις ΗΠΑ λόγω της κακοκαιρίας

Στο Τενεσί, οι αρχές επιβεβαιώνουν τρεις «θανάτους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες».

Δύο «θάνατοι σχετιζόμενοι με τη χειμερινή καταιγίδα» αναφέρθηκαν στη Λουιζιάνα.

ΗΠΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ

Στο Τέξας, τοπικό δίκτυο του CBS News αναφέρει ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, ο θάνατος ενός άνδρα που βρέθηκε σε βενζινάδικο ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, στις καιρικές συνθήκες ή και στα δύο. Επίσης στο Τέξας, μια 16χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σε ατύχημα με έλκηθρο.

Στη Μασαχουσέτη, το CBS αναφέρει ότι μια γυναίκα πέθανε αφού παρασύρθηκε από εκχιονιστικό μηχάνημα.

ΗΠΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ

Η αστυνομία αναφέρει ότι μια γυναίκα βρέθηκε καλυμμένη με χιόνι στο Κάνσας και ενδέχεται να υπέκυψε από υποθερμία.

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αλλά «είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου».

Κλειστά τα σχολεία λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης

Πολλά σχολεία είναι κλειστά σε περιοχές των ΗΠΑ που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία.

Στο Τέξας, χιλιάδες μαθητές έχουν επηρεαστεί, καθώς πολλά σχολεία είναι κλειστά και τα μαθήματα έχουν ακυρωθεί.

Οι αρχές δημοσίευσαν μια λίστα με δεκάδες σχολεία που είναι κλειστά στην Αλαμπάμα.

ΗΠΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
ΗΠΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ

Στη γειτονική πολιτεία του Τενεσί, πολλά δημόσια σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν τις πόρτες τους λόγω των καιρικών φαινομένων.

Στα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης, οι μαθητές έχουν σταλεί στα σπίτια τους για εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Στο Οχάιο, ορισμένα σχολεία έχουν κλείσει, ενώ άλλα έχουν μεταβεί στην ηλεκτρονική διδασκαλία.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Διεθνή / Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να διαρκέσουν για ημέρες και να επηρεάσουν έως και 180 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή πάνω από τον μισό πληθυσμό των ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διεθνή / Κακοκαιρία σαρώνει τις ΗΠΑ: Χωρίς ρεύμα πάνω από 670.000 σπίτια, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Συνολικά, 17 πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας, καθώς το κύμα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με χιόνι, χαλάζι, παγωμένη βροχή και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Το Ισραήλ θα ξανανοίξει το πέρασμα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τον τελευταίο νεκρό όμηρο

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ θα ξανανοίξει το πέρασμα της Ράφα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τον τελευταίο νεκρό όμηρο

Η επιχείρηση για την ανάκτηση του σώματος του 24χρονου πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομάδων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού
THE LIFO TEAM
Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Διεθνή / Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να διαρκέσουν για ημέρες και να επηρεάσουν έως και 180 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή πάνω από τον μισό πληθυσμό των ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
«Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Διεθνή / «Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Θα υποστείτε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες από αυτές που θα προκαλέσετε, ξεκαθαρίζει το Ιράν καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Διεθνή / Ελληνοαμερικανός μετεωρολόγος για κακοκαιρία στις ΗΠΑ: «Είχαν χρόνια να ζήσουν κάτι τέτοιο»

Οι αρχές προειδοποιούν ότι το κρύο θα συνεχιστεί καθ’ όλη την εβδομάδα και σε ορισμένες περιοχές των κεντρικών ΗΠΑ τα θερμόμετρα μπορεί να δείξουν ακόμη και -45°C
THE LIFO TEAM
 
 