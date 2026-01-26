Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Στους 14 οι νεκροί - Κλειστά τα σχολεία σε αρκετές πολιτείες

Στους 14 έχουν φτάσει οι θάνατοι στις ΗΠΑ λόγω της κακοκαιρίας που σημειώνεται σε πολλές πολιτείες.

Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, αν δηλαδή σχετίζονται άμεσα με την κακοκαιρία.

Οι θάνατοι στις ΗΠΑ λόγω της κακοκαιρίας

Στο Τενεσί, οι αρχές επιβεβαιώνουν τρεις «θανάτους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες».

Δύο «θάνατοι σχετιζόμενοι με τη χειμερινή καταιγίδα» αναφέρθηκαν στη Λουιζιάνα.

Στο Τέξας, τοπικό δίκτυο του CBS News αναφέρει ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, ο θάνατος ενός άνδρα που βρέθηκε σε βενζινάδικο ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, στις καιρικές συνθήκες ή και στα δύο. Επίσης στο Τέξας, μια 16χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σε ατύχημα με έλκηθρο.

Στη Μασαχουσέτη, το CBS αναφέρει ότι μια γυναίκα πέθανε αφού παρασύρθηκε από εκχιονιστικό μηχάνημα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι μια γυναίκα βρέθηκε καλυμμένη με χιόνι στο Κάνσας και ενδέχεται να υπέκυψε από υποθερμία.

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αλλά «είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου».

Κλειστά τα σχολεία λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης

Πολλά σχολεία είναι κλειστά σε περιοχές των ΗΠΑ που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία.

Στο Τέξας, χιλιάδες μαθητές έχουν επηρεαστεί, καθώς πολλά σχολεία είναι κλειστά και τα μαθήματα έχουν ακυρωθεί.

Οι αρχές δημοσίευσαν μια λίστα με δεκάδες σχολεία που είναι κλειστά στην Αλαμπάμα.

Στη γειτονική πολιτεία του Τενεσί, πολλά δημόσια σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν τις πόρτες τους λόγω των καιρικών φαινομένων.

Στα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης, οι μαθητές έχουν σταλεί στα σπίτια τους για εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Στο Οχάιο, ορισμένα σχολεία έχουν κλείσει, ενώ άλλα έχουν μεταβεί στην ηλεκτρονική διδασκαλία.

Με πληροφορίες από BBC