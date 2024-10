CNN: Εκτός καναλιού σχολιαστής που είπε σε μουσουλμάνο δημοσιογράφο «ελπίζω να μην ανατιναχθεί ο βομβητής σας»

Τον συντηρητικό σχολιαστή Ράιαν Γκιρντουσκάι απέκλεισε το CNN απέκλεισε από το δίκτυό του ύστερα από έναν υπαινιγμό που έκανε σε τηλεοπτικό πάνελ, λέγοντας στον μουσουλμάνο δημοσιογράφο και σχολιαστή Μεχντί Χασάν «ελπίζω να μην ανατιναχθεί ο βομβητής σας», σε μια προφανή αναφορά στις επιθέσεις εναντίον μελών της Χεζμπολάχ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Μόλις μου είπατε ότι πρέπει να πεθάνω;» απάντησε νευριασμένος ο Χασάν στην προφανή αναφορά του Γκιρντουσκάι στην επίθεση του Σεπτεμβρίου, όταν βομβητές που χρησιμοποιούσαν εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τη Συρία εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα. Η επίθεση πιστεύεται ευρέως ότι πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ.

Ο Χασάν και ο Γκιρντουσκάι συμμετείχαν σε πάνελ στην τηλεοπτική εκπομπή «NewsNight» χθες το βράδυ, μιλώντας για την προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, στη Νέα Υόρκη, όπου ομιλητές έκαναν ρατσιστικά σχόλια.

Στην εκπομπή άρχισαν να ανεβαίνουν οι τόνοι αφού ο Γκιρντουσκάι είπε στον Χασάν, σχολιαστή και ιδρυτή της εταιρείας μέσων ενημέρωσης Zeteo, ότι «σε έχουν αποκαλέσει αντισημίτη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε αυτό το τραπέζι».

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Άμπι Φίλιπ είπε ότι το σχόλιο του Γκιρντουσκάι είναι εντελώς απαράδεκτο και ζήτησε συγγνώμη. Ωστόσο, έπειτε από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αυτός είχε αποχωρήσει από την εκπομπή.

Το CNN, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας χώρος για ρατσισμό ή μισαλλοδοξία εντός ή εκτός αέρα», τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί στον Γκιρντουσκάι να επιστρέψει στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

You can stay on CNN if you falsely call every Republican a Nazi and have taken money from Qatar-funded media. Apparently you can't go on CNN if you make a joke. I'm glad America gets to see what CNN stands for.