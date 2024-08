Βρετανία: Συνεχίζονται οι ταραχές και η βία κατά μεταναστών

Συνεχίζονται οι ταραχές και η βία κατά μεταναστών στη Βρετανία, με τον Κιρ Στάρμερ να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για την καταστολή των επεισοδίων.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα πραγματοποιήσει σήμερα έκτακτη συνεδρίαση με αρχηγούς της αστυνομίας, μετά την εντατικοποίηση εδώ και ημέρες των βίαιων διαμαρτυριών από ακροδεξιούς κατά των μεταναστών, στη διάρκεια των οποίων κτίρια και οχήματα πυρπολήθηκαν ενώ στοχοθετήθηκαν ξενοδοχεία στα οποία διαμένουν αιτούντες άσυλο.

Οι ταραχές ξέσπασαν σε πόλεις και κωμοπόλεις την περασμένη εβδομάδα, αφού τρία κορίτσια έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 420 άτομα.

Οι φόνοι αποτέλεσαν αντικείμενο εκμετάλλευσης από αντιμεταναστευτικές και αντιμουσουλμανικές οργανώσεις, καθώς διαδόθηκε μέσω του Ίντερνετ η εσφαλμένη πληροφορία ότι ο ύποπτος για τους φόνους είναι ένας ισλαμιστής που είχε μόλις φθάσει στη Βρετανία. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως στην πραγματικότητα ο ύποπτος έχει γεννηθεί στη Βρετανία και πως δεν αντιμετωπίζει τους φόνους ως τρομοκρατικό περιστατικό.

Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε πως οι ταραχοποιοί αισθάνθηκαν «ενθαρρυμένοι από το περιστατικό αυτό για να υποκινήσουν φυλετικό μίσος». Εκτόξευσαν τούβλα εναντίον των αστυνομικών, λεηλάτησαν καταστήματα και τζαμιά και επιτέθηκαν σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε Ασιάτες.

Guarantee half these people at this liverpool protest went for an excuse to hurl abuse at the police and throw bricks at them its absolutely embarrassing 🤢 young lad booting a woman in the back what a show😶these police also have families to make it home to pic.twitter.com/zduAgU6VJj