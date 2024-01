Βρετανία: Παιδί δύο ετών πέθανε από την πείνα στο πλευρό του νεκρού πατέρα του

Ένα παιδί δύο ετών στη Βρετανία πέθανε από την πείνα στο πλευρό του νεκρού πατέρα του, ο οποίος πιστεύεται ότι κατέληξε μετά από καρδιακή προσβολή.

Το παιδί βρέθηκε νεκρό με τις πιζάμες του δίπλα στον επίσης νεκρό 60χρονο πατέρα του, Κένεθ, ο οποίος πιστεύεται ότι υπέστη καρδιακή προσβολή λίγο μετά την τελευταία φορά που τον είδαν ζωντανό παραμονές Πρωτοχρονιάς.

Η είδηση έγινε γνωστή όταν μια κοινωνική λειτουργός χρησιμοποίησε αντικλείδι του ιδιοκτήτη του ακινήτου για να μπει στο σπίτι. Η μητέρα του μικρού παιδιού, η 43χρονη Σάρα, είδε για τελευταία φορά τον γιο της πριν από τα Χριστούγεννα μετά από καβγά που είχε με τον πρώην της.

Στο Facebook, η αδελφή του Μπρόνσον, Μέλανι, έγραψε: «Το όμορφο αγοράκι άξιζε κάτι πολύ καλύτερο από αυτή τη ζωή. Σε αγαπάμε Μπρόνσον, για πάντα ένα κομμάτι μας και για πάντα ο μικρός μου αδελφός».

Ο Kένεθ ήταν άνεργος και είχε μια προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση, η οποία του είχε προκαλέσει σοβαρό ίκτερο τους μήνες που προηγήθηκαν του θανάτου του. Ο Μπρόνσον είχε επίσης χαρακτηριστεί ευάλωτος από τις κοινωνικές υπηρεσίες, κάτι που σημαίνει ότι δεχόταν εβδομαδιαίες επισκέψεις από κοινωνικούς λειτουργούς.

Julia Hartley-Brewer shares the “heart-wrenching story” of Bronson Battersby, the two-year-old who died next to his father.



“This little boy could have been found alive.”@JuliaHB1 | @DrChrisParry pic.twitter.com/NmlnkeHAnP