Βρετανία: Η υπουργός Παιδείας κάλεσε τους απεργούς εκπαιδευτικούς να είναι «ρεαλιστές» και τα Μέσα θυμήθηκαν το Rolex της

Η υπουργός Παιδείας της Βρετανίας, Gillian Keegan, κάλεσε σήμερα τους εκπαιδευτικούς που απεργούν σε όλη τη χώρα να είναι ρεαλιστές στα αιτήματά τους περί αυξήσεων και τα βρετανικά Μέσα θυμήθηκαν το Rolex της.

Όλοι μιλούν ξανά για το Rolex, αξίας 10.000 λιρών, που φόρεσε σε συνέντευξή της.

Την ώρα που οι εκπαιδευτικοί έχουν βγει στους δρόμους ζητώντας μεταξύ άλλων αύξηση στους μισθούς τους η υπουργός Παιδείας προκαλεί σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, όταν εμφανίστηκε στο στούντιο φορώντας το πολυσυζητημένο Rolex της, δώρο από τον σύζυγό της.

Σχεδόν το 85% των σχολείων παρέμειναν κλειστά σήμερα στην χώρα αλλά η κίνηση της υπουργού ήταν που προκάλεσε συζητήσεις σήμερα.

Η προερχόμενη από την εργατική τάξη, υπουργός έχει μιλήσει στο παρελθόν για «αντίστροφο σνομπισμό» σε ό,τι αφορά στα σχόλια για τα κοσμήματά της.

Μιλώντας σήμερα για τις κινητοποιήσεις είπε ότι περιμένει τα περισσότερα σχολεία να ανοίξουν παρά την απεργία που είχαν προκηρύξει οι εκπαιδευτικοί.

Είπε σε εμφάνισή της στο BBC Breakfast πως «Αυτό που δεν είναι ρεαλιστικό είναι ότι εξετάζουμε τον πληθωρισμό ή τις αυξήσεις μισθών που καταστρέφουν τον πληθωρισμό. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να τροφοδοτήσουμε τον πληθωρισμό με αντιπληθωριστικές αυξήσεις μισθών. Πρέπει να φροντίσουμε όλους στον τομέα της οικονομίας».

Τον Δεκέμβριο, η Keegan είχε επίσης δεχθεί έντονη κριτική για το συγκεκριμένο ρολόι. Τότε υπερασπίστηκε την απόφασή της να το φορέσει λέγοντας ότι ήταν ένα δώρο του συζύγου της για τα 50ά της γενέθλια και ότι ήταν πολύ τυχερή που το είχε.

«Φαντάζομαι ότι δεν θα έπρεπε να έχω τίποτα για μένα, ότι δεν θα έπρεπε να έβγαζα χρήματα, ότι θα έπρεπε να είχα παραμείνει στο Knowsley. Δεν ξέρω. Νομίζω είναι αντίστροφος σνομπισμός αυτό ή κάτι τέτοιο»

Την ίδια ώρα σήμερα πάνω από 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι στη Βρετανία συμμετείχαν στην απεργία, με 30.000 από αυτούς να είναι εκπαιδευτικοί. Ήταν η μεγαλύτερη απεργία της τελευταίας δεκαετίας.

Kay: Are teachers are paid enough? @GillianKeegan : Everyone wants a pay rise...



The Education Secretary doesn't exactly answer the question 👀#KayBurley FC pic.twitter.com/zFv8Qmce13 — Kay Burley (@KayBurley) February 1, 2023

Congrats - and nice watch!



Looks like @GillianKeegan's wearing a Rolex Lady-Datejust 31 Everose two-tone gold/steel with chocolate diamond dial on a smooth bezel with Jubilee bracelet. RRP ~£10k.



Hope the policies are as good as the watch! https://t.co/w0XH2JKCwO — Rory Broomfield (@rorybroomfield) October 26, 2022

Gillian Keegan, who earns £12,637 a month, explains that teachers pay has to be cut in real terms. pic.twitter.com/nC3GMTUTEX — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) February 1, 2023

Με πληροφορίες της Daily Mail