Βραζιλία: Συνελήφθη ο Μπολσονάρου εν μέσω υπονοιών ότι επρόκειτο να διαφύγει

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από ανησυχίες ότι ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος επρόκειτο να ζητήσει καταφύγιο σε ξένη πρεσβεία για να αποφύγει τη φυλάκιση

LifO Newsroom
Βραζιλία: Συνελήφθη ο Μπολσονάρου εν μέσω υπονοιών ότι επρόκειτο να διαφύγει
Φωτ. EPA
Οι Αρχές της Βραζιλίας, προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην προέδρου της χώρας, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Η σύλληψη του πρώην ακροδεξιού προέδρου της Βραζιλίας, πραγματοποιήθηκε στη βίλα του στην πρωτεύουσα, Μπραζίλια, εν μέσω υποψιών ότι ήταν έτοιμος να διαφύγει σε ξένη πρεσβεία για να αποφύγει τη φυλάκισή του.

Μέσω μιας σύντομης ανακοίνωση, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι αρχές εκτέλεσαν προληπτικό ένταλμα σύλληψης ύστερα από αίτημα του ανώτατου δικαστηρίου. Ο 70χρονος πολιτικός μεταφέρθηκε σε βάση της αστυνομίας, περίπου 11 χιλιόμετρα από το προεδρικό μέγαρο όπου κατοικούσε από το 2019 έως το 2022, όταν έχασε τις εκλογές και επιχείρησε να ξεκινήσει στρατιωτικό πραξικόπημα.

Η σύλληψη του Μπολσονάρου, ο οποίος τελούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Αύγουστο, διατάχθηκε από τον δικαστή του ανώτατου δικαστηρίου, Αλεξάντρ ντε Μοράες, λόγω φόβων ότι ενδέχεται να επιδιώξει να καταφύγει σε μία από τις πολλές διπλωματικές αντιπροσωπείες της Μπραζίλιας για να αποφύγει την τιμωρία για την αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης της εξουσίας.

Τον Σεπτέμβριο, ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για τον σχεδιασμό πραξικοπήματος με στόχο να εμποδίσει τον νικητή των εκλογών του 2022, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, να αναλάβει καθήκοντα. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έχει ακόμη εκδώσει εντολή άμεσης φυλάκισής του, καθώς εκκρεμούν νομικές διαδικασίες και προσφυγές.

Σημειώνεται ότι οι υποστηρικτές του σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν «αγρυπνία» το βράδυ του Σαββάτου έξω από το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών όπου ζει σε κατ’ οίκον περιορισμό. Στην απόφασή του για τη σύλληψη που εκδόθηκε το πρωί του Σαββάτου, ο Μοράες επισήμανε ότι ήταν πιθανό η αγρυπνία να χρησιμοποιηθεί ως αντιπερισπασμός, ώστε ο πρώην πρόεδρος να καταφέρει να διαφύγει σε ξένη πρεσβεία.

Ενισχύοντας αυτές τις υποψίες, ο Μοράες σημείωσε ότι το ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού του Μπολσονάρου είχε παραβιαστεί το Σάββατο. Αυτό, όπως υπογράμμισε, υποδείκνυε ότι «ο καταδικασθείς είχε προγραμματίσει να σπάσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχία της διαφυγής του, με τη βοήθεια της σύγχυσης που θα προκαλούσε η κινητοποίηση».

Με πληροφορίες από Guardian

