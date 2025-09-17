Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε φυλάκιση για συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία που υπέστη ενώ βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό, σύμφωνα με τον γιο του.

Η επείγουσα επίσκεψη την Τρίτη είναι η δεύτερη φορά που ο 70χρονος πρώην λοχαγός του στρατού μεταφέρεται στο νοσοκομείο από την καταδίκη του.

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος κυβέρνησε τη Βραζιλία από το 2019 έως το 2023, είχε επαναλαμβανόμενα εντερικά προβλήματα από τότε που μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2018, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον έξι σχετικών χειρουργικών επεμβάσεων, η τελευταία των οποίων ήταν μια 12ωρη επέμβαση τον Απρίλιο.

«Ο Μπολσονάρου αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν από λίγο, με σοβαρό επεισόδιο λόξιγκα, εμετό και χαμηλή αρτηριακή πίεση», έγραψε ο γιος του, Φλάβιο, στο X. «Μεταφέρθηκε στο DF Star [Νοσοκομείο] συνοδευόμενος από σωφρονιστικούς αστυνομικούς που φρουρούν το σπίτι του στη Μπραζίλια, καθώς επρόκειτο για επείγουσα περίπτωση», έγραψε.

Ο Μπολσονάρου επισκέφθηκε το ίδιο νοσοκομείο την Κυριακή και του αφαιρέθηκαν οκτώ δερματικές αλλοιώσεις, οι οποίες στάλθηκαν για βιοψία.

Μπολσονάρου: Η δικαιοσύνη τον καταδίκασε, η πολιτική μπορεί να τον ελευθερώσει

Ο πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, καταδικάστηκε πρόσφατα από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας σε 27 χρόνια και 3 μήνες φυλάκιση για συμμετοχή σε σχέδιο πραξικοπήματος, με στόχο την ανατροπή των εκλογών του 2022 που έχασε.

Ωστόσο, ειδικοί στο δίκαιο επισημαίνουν ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να εκτίσει αυτούς τους 27+ χρόνους πίσω από τα κάγκελα. Σύμφωνα με το νόμο στη Βραζιλία, ένας καταδικασμένος μπορεί να περάσει μόλις το έκτο μέρος της ποινής υπό πλήρη κράτηση πριν μετακινηθεί σε πρόγραμμα μερικής αποφυλάκισης ή περιορισμούς, όπως κατ’ οίκον περιορισμό.

Παράλληλα, οι πολιτικοί σύμμαχοι του Μπολσονάρου εργάζονται ήδη σε διάφορα μέτωπα για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του: από νομοθετικές ρυθμίσεις αμνηστίας, πιθανή προεδρική χάρη μετά τις εκλογές του 2026, έως ανασχηματισμούς και επανατοποθετήσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο, αν αλλάξει η σύνθεσή του.

Προς το παρόν, ο Μπολσονάρου βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό, και οι δικηγόροι του πιέζουν να παραμείνει εκεί αντί να μεταφερθεί σε φυλακή μέχρι να εξαντληθούν όλες οι νομικές προσφυγές.

Οι επικείμενες εκλογές, η πίεση από τους συμμάχους του, και η πιθανή αλλαγή της σύνθεσης του Ανώτατου Δικαστηρίου φαίνονται να κρατούν την υπόθεσή του στο επίκεντρο της βραζιλιάνικης πολιτικής ζωής, με αβέβαιη την κατάληξη.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Euronews

