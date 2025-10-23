ΔΙΕΘΝΗ
Βραζιλία: Ο 79χρονος πρόεδρος Λούλα ανακοίνωσε πως θα διεκδικήσει και τέταρτη θητεία

«Κλείνω τα 80, αλλά να είστε σίγουροι πως έχω τόση ενέργεια όση είχα στα 30. Και θα είμαι υποψήφιος για μια τέταρτη θητεία στη Βραζιλία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λούλα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα/Φωτογραφία: EPA
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει μια τέταρτη θητεία στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, γεγονός που θα μπορούσε να επεκτείνει μία από τις πιο εντυπωσιακές και ανθεκτικές πολιτικές καριέρες στη σύγχρονη ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

Ο πρώην μεταλλεργάτης, που επέστρεψε στην προεδρία το 2023 αφού νίκησε τον ακροδεξιό απερχόμενο πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου, επιβεβαίωσε την απόφασή του κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Τζακάρτα, πρωτεύουσα της Ινδονησίας.

«Κλείνω τα 80, αλλά να είστε σίγουροι πως έχω τόση ενέργεια όση είχα στα 30. Και θα είμαι υποψήφιος για μια τέταρτη θητεία στη Βραζιλία», δήλωσε ο Λούλα, ο οποίος έχει γενέθλια τη Δευτέρα.

Παρότι πλησιάζει τα 80, ο Λούλα παραμένει μακράν η πιο επιδραστική προσωπικότητα της βραζιλιάνικης αριστεράς. Αν εκλεγεί, θα είναι 85 ετών στο τέλος της τέταρτης θητείας του και θα έχει γίνει ο μοναδικός δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας που έχει περάσει 16 χρόνια στην εξουσία.

Η καταστροφική εκστρατεία επανεκλογής του Τζο Μπάιντεν το 2024, την οποία ο 81χρονος πρόεδρος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μετά από ένα οδυνηρό ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε κάποιους Βραζιλιάνους να αμφιβάλλουν για τη σοφία ενός ογδοντάχρονου Λούλα που επιδιώκει νέα θητεία.

«Δεν είναι Τζο Μπάιντεν...»

Όμως ο Φερνάντο Μοραΐς, βιογράφος και φίλος του Λούλα, επέμεινε ότι ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, που γυμνάζεται τακτικά, είναι «απολύτως υγιής και πνευματικά οξυδερκής» και δεν έχει καπνίσει ούτε ένα τσιγάρο από τότε που νίκησε τον καρκίνο του λαιμού πριν από σχεδόν 15 χρόνια.

«Δεν είναι Τζο Μπάιντεν… Δεν τον έχω δει ποτέ να χάνει τη μνήμη του, ούτε δημόσια ούτε ιδιωτικά όταν μιλάμε οι δυο μας… Είναι άνθρωπος με εκπληκτική σωματική ενέργεια και ακόμη περισσότερη ψυχική δύναμη», δήλωσε ο Μοραΐς, δείχνοντας φωτογραφία του Λούλα να γυμνάζεται φορώντας κόκκινα γάντια του μποξ.

Ο Βραζιλιάνος συγγραφέας, που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με τον Λούλα για τη συγγραφή της βιογραφίας του, θυμήθηκε ένα ταξίδι επιστροφής από την Ινδία στη Βραζιλία που διήρκεσε 23 ώρες, με στάση στη Μοζαμβίκη.

«Όταν προσγειωθήκαμε, ήμουν διαλυμένος - ένα πτώμα - και του είπα 'Πρόεδρε, πάμε σπίτι να ξεκουραστούμε'», είπε ο Μοραΐς. «Κι εκείνος απάντησε: 'Όχι, πάω στην Ταουμπατέ (πόλη του Σάο Πάολο), έχω μια συγκέντρωση για να στηρίξω έναν υποψήφιό μας.'»

«Είναι απίστευτο», πρόσθεσε. «Είναι από αυτούς που σχεδόν δεν χρειάζονται ύπνο - τέσσερις ή πέντε ώρες του αρκούν.»

Ο Λούλα έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα το 1982 και έκανε την πρώτη (ανεπιτυχή) προεδρική του εκστρατεία το 1989, πριν τελικά κερδίσει την εξουσία το 2002, γινόμενος ο πρώτος πρόεδρος εργατικής τάξης στη Βραζιλία.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η τέταρτη θητεία του θα είναι η καλύτερη από όλες»

Ο έμπειρος ηγέτης της αριστεράς φαίνεται να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου 2026, καθώς η δεξιά της Βραζιλίας βρίσκεται σε αποδιοργάνωση μετά την καταδίκη του σημαντικότερου ηγέτη της, Ζαΐρ Μπολσονάρου, σε 27 χρόνια φυλάκιση για προσπάθεια ανατροπής του Λούλα με στρατιωτικό πραξικόπημα.

Οι πιθανοί διάδοχοι του Μπολσονάρου ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Λούλα θα τους νικούσε όλους.

Οι ελπίδες του Λούλα για τέταρτη θητεία ενισχύθηκαν από την αδέξια παρέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ, που προσπάθησε να βοηθήσει τον Μπολσονάρου να αποφύγει τη φυλακή, επιβάλλοντας δασμούς 50% στη Βραζιλία και επιβάλλοντας κυρώσεις σε αξιωματούχους. Αυτή η πίεση απέτυχε να σώσει τον Μπολσονάρου και τελικά ανέβασε τον Λούλα στις δημοσκοπήσεις.

Πρόσφατα ο Τραμπ έκανε μια χειρονομία συμφιλίωσης, δηλώνοντας ότι ο Λούλα «του φαίνεται πολύ καλός άνθρωπος», και οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν στη Μαλαισία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Μοραΐς είπε ότι πιστεύει πως αν οι εκλογές του 2026 γίνονταν σήμερα, «ο Λούλα θα κέρδιζε από τον πρώτο γύρο».

«Είμαι πεπεισμένος ότι η τέταρτη θητεία του θα είναι η καλύτερη από όλες και θα είναι αυτή που θα του επιτρέψει να μπει στην ιστορία από την μπροστινή πόρτα», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Guardian

