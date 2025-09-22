Βραζιλία: Χιλιάδες διαδήλωσαν κατά της χορήγησης αμνηστίας στον Μπολσονάρου

Δεκάδες χιλιάδες Βραζιλιάνοι κατέβηκαν στους δρόμους απαιτώντας να μη χορηγηθεί αμνηστία στον πρώην πρόεδρο της χώρας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, μετά την καταδίκη του για συνωμοσία πραξικοπήματος.

Ο ακροδεξιός λαϊκιστής καταδικάστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε 27 χρόνια φυλάκισης, επειδή επιχείρησε παράνομα να κρατηθεί στην εξουσία αφού έχασε τις εκλογές του 2022 από τον αριστερό αντίπαλό του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Την Κυριακή, τεράστια πλήθη κατέκλυσαν πλατείες και παραλίες σε μερικές από τις μεγαλύτερες πόλεις της Βραζιλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις προσπάθειες της δεξιάς να βοηθήσει τον Μπολσονάρου να αποφύγει τη φυλακή.

Οι φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις οργανώθηκαν από μερικούς από τους πιο αγαπημένους μουσικούς της Βραζιλίας, ανάμεσά τους τρεις θρυλικούς τραγουδοποιούς που πρωτοστάτησαν στον αγώνα κατά της στρατιωτικής δικτατορίας 1964-85: Καετάνο Βελόζο, Τσίκο Μπουάρκε και Ζιλμπέρτο Ζιλ.

«Ο βραζιλιάνικος λαός εξέλεξε τον Λούλα – και γι’ αυτό η δημοκρατία στη Βραζιλία αντέχει», είπε ο 83χρονος Βελόζο σε δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που αψήφησαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών για να κατακλύσουν την παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο.

Καθώς ο Βελόζο, ο Μπουάρκε και ο Ζιλ τραγουδούσαν κλασικά τραγούδια της εποχής της δικτατορίας από φορτηγό-σκηνή στην άμμο, το πλήθος φώναζε: «Sem anistia» («Καμία αμνηστία»).

Ο Τσίκο Μπουάρκε (αριστερά) και ο Ζιλμπέρτο Ζιλ/Φωτογραφία: EPA

Ο τραγουδιστής Καετάνο Βελόζο/Φωτογραφία: EPA

«Πρέπει να βγούμε στους δρόμους, όπως και στο παρελθόν, για να πούμε ότι εμείς –ως λαός, ως έθνος– δεν θα το δεχτούμε αυτό», είπε ο Βελόζο την παραμονή της πορείας.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν επίσης το γεγονός ότι η βουλή, με πλειοψηφία συντηρητικών, ενέκρινε αυτήν την εβδομάδα σχέδιο νόμου, που επικριτές χαρακτήρισαν «Νόμο των Κακοποιών», το οποίο θα καθιστά δυσκολότερη την άσκηση δίωξης ή τη σύλληψη βουλευτών για εγκλήματα.

Αστέρες της μουσικής και του θεάματος εμφανίστηκαν σε πορείες και σε άλλες μεγάλες πόλεις, καταγγέλλοντας τόσο αυτό το νομοσχέδιο όσο και τις κοινοβουλευτικές προσπάθειες να μειωθεί η ποινή του Μπολσονάρου στο πλαίσιο μιας υποτιθέμενης προσπάθειας «εξομάλυνσης» του πολιτικά διχασμένου έθνους.

«Ζήτω η δημοκρατία! Ζήτω η Βραζιλία!» φώναξε ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός Βάγκνερ Μόουρα σε πλήθος διαδηλωτών στο Σαλβαντόρ, την πρωτεύουσα της ιδιαίτερης πατρίδας του, Μπαΐα.

Ο Μόουρα, πρωταγωνιστής της σειράς Narcos του Netflix, εξήρε την «εξαιρετική στιγμή» που ζει η δημοκρατία στη χώρα του μετά την ιστορική καταδίκη του Μπολσονάρου – σε αντίθεση με την οπισθοδρόμηση που σημειώνεται στις ΗΠΑ υπό τον επανεκλεγμένο σύμμαχο του Μπολσονάρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο Σάο Πάολο, δεκάδες χιλιάδες συγκεντρώθηκαν έξω από το Μουσείο Τέχνης της πόλης και ύψωσαν μια τεράστια βραζιλιάνικη σημαία πάνω από τα κεφάλια τους – μια πατριωτική απάντηση στις αποτυχημένες προσπάθειες του Τραμπ να παρέμβει στη δίκη του Μπολσονάρου με εκβιασμούς μέσω δασμών και κυρώσεων.

Σε συγκέντρωση στο Μπέλο Οριζόντε, η τοπική τραγουδίστρια Φερνάντα Τακάι κατήγγειλε τις «ξεδιάντροπες» μεθοδεύσεις για να αποφύγει ο Μπολσονάρου τη φυλακή και οι πολιτικοί να μην λογοδοτήσουν για τα αδικήματά τους. «Πρέπει να πάρουμε θέση, να δείξουμε πόσο οργισμένοι είμαστε», είπε στην εφημερίδα Estado de Minas.

Στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, όπου ο Μπολσονάρου βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε κατ’ οίκον περιορισμό, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν κοντά στο κοινοβούλιο και στο ανώτατο δικαστήριο, τα οποία είχαν λεηλατήσει ακροδεξιοί ριζοσπάστες στις 8 Ιανουαρίου 2023, στο αποκορύφωμα της απόπειρας πραξικοπήματος του πρώην προέδρου.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων του Βερολίνου, της Λισαβόνας και του Λονδίνου, όπου διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο ζητώντας να φυλακιστεί ο Μπολσονάρου.

Πριν από τις συγκεντρώσεις –τις μεγαλύτερες φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών στη Βραζιλία– ο Μπουάρκε, που είχε εξοριστεί στην Ιταλία στα τέλη της δεκαετίας του 1960 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας, απέρριψε την ιδέα αμνηστίας για τον Μπολσονάρου.

«Δεν θέλουμε επανάληψη της αμνηστίας του 1979 που σήμαινε ότι κανείς δεν τιμωρήθηκε [για τα εγκλήματα του καθεστώτος]», δήλωσε ο διάσημος τραγουδοποιός στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα UOL.

Ο Μπουάρκε απέρριψε την άποψη ότι η χορήγηση αμνηστίας στον Μπολσονάρου και στους επτά συνωμότες του θα μείωνε τις πολιτικές εντάσεις. «Ήταν οι πραξικοπηματίες που διέπραξαν το έγκλημα. Εμείς [οι δημοκράτες] δεν τους χρωστάμε τίποτα», είπε ο τραγουδιστής.

Με πληροφορίες από Guardian