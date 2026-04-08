Βραζιλία: Ο Λούλα εξετάζει απαγόρευση του online στοιχηματισμού

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης των διαδικτυακών στοιχηματικών πλατφορμών, υποστηρίζοντας ότι επιβαρύνουν οικονομικά εκατομμύρια οικογένειες.

Σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα ICL Noticias, ο 80χρονος πρόεδρος, ο οποίος διεκδικεί νέα θητεία στις εκλογές του Οκτωβρίου, χαρακτήρισε την εξάπλωση του online στοιχηματισμού «μαζική τραγωδία» για εκατομμύρια οικογένειες. «Αν εξαρτάται από εμένα, τις κλείνουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το θέμα εξετάζεται «πολύ σοβαρά».

Η Βραζιλία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές online στοιχηματισμού παγκοσμίως, με εκτιμώμενα έσοδα που ξεπερνούν τα 4 δισ. δολάρια ετησίως. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λούλα, η ανάπτυξη του κλάδου έχει συμβάλει στην αύξηση του ιδιωτικού χρέους.

Ο πρόεδρος σημείωσε ότι ενδεχόμενη απαγόρευση θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου, όπου αρκετοί βουλευτές διατηρούν σχέσεις με εταιρείες του κλάδου.

Ο διαδικτυακός στοιχηματισμός νομιμοποιήθηκε στη Βραζιλία το 2018, με νόμο που υπέγραψε ο τότε πρόεδρος Μισέλ Τέμερ. Η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε το 2025 σε ρύθμιση της αγοράς, έχοντας προηγουμένως μπλοκάρει σειρά πλατφορμών.

Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση της φορολογίας των εταιρειών στοιχηματισμού από το 12% των εσόδων τους, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων και ελέγχου της αγοράς. Εκπρόσωποι του κλάδου εκφράζουν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι υψηλότεροι φόροι μπορεί να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό από υπεράκτιες πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Μάρτιο από συνομοσπονδία εμπορίου και υπηρεσιών της χώρας, πάνω από το 80% των νοικοκυριών στη Βραζιλία έχει κάποια μορφή χρέους, το υψηλότερο ποσοστό από το 2010. Αναλυτές συνδέουν μέρος αυτής της αύξησης με την ταχεία ανάπτυξη του online στοιχηματισμού.

Η επέκταση του κλάδου έχει προκαλέσει αντιδράσεις από θρησκευτικές οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι επισημαίνουν ότι άλλες μορφές τυχερών παιχνιδιών παραμένουν παράνομες στη χώρα. Την ίδια στιγμή, οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν ισχυρή παρουσία στον αθλητισμό, χρηματοδοτώντας σχεδόν όλες τις ομάδες των δύο κορυφαίων κατηγοριών ποδοσφαίρου.

Διαφημιστικές καμπάνιες των εταιρειών στηρίζονται συχνά σε γνωστούς ποδοσφαιριστές, όπως οι Βινίσιους Ζούνιορ, Ρονάλντο Ναζάριο και Ρομπέρτο Ριβελίνο.

Με πληροφορίες από Associated Press

