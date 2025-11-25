Βραζιλία: Μπαίνει στη φυλακή ο πρώην πρόεδρος Ζαΐρ Μπολσονάρο

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο να αρχίσει να εκτίει την ποινή φυλάκισης των 27 ετών και τριών μηνών για συνωμοσία ανατροπής του πολιτεύματος μετά την ήττα του στις τελευταίες εκλογές.

Ο δικαστής αποφάσισε την Τρίτη ότι η υπόθεση έχει φτάσει στο τελικό στάδιο κρίσης και ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια νέων εφέσεων.

Ο 70χρονος Μπολσονάρο κρίθηκε ένοχος ότι ηγήθηκε συνωμοσίας που στόχευε στη διατήρησή του στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον αριστερό αντίπαλό του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Θα αρχίσει να εκτίει την ποινή του σε κελί της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, όπου κρατείται από το Σάββατο, αφού κρίθηκε ύποπτος φυγής και απομακρύνθηκε από την κατ’ οίκον κράτηση.

Ο δικαστής διέταξε την Τρίτη να παρέχεται στον Μπολσονάρο συνεχής ιατρική φροντίδα, καθώς η ιατρική του ομάδα έχει δηλώσει ότι η υγεία του επιδεινώνεται.

Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου είχαν αναφέρει τον Σεπτέμβριο, όταν ο Μπολσονάρο κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία ανατροπής, ότι ο πρώην πρόεδρος γνώριζε σχέδια για τη δολοφονία του Λούλα και του υποψήφιου αντιπροέδρου του, Ζεράλντο Αλκμίν, καθώς και για τη σύλληψη και εκτέλεση του ίδιου του Μοράες, ο οποίος εποπτεύει τη δίκη του.

Η συνωμοσία κατέρρευσε όταν δεν εξασφαλίστηκε η υποστήριξη των αρχηγών του στρατού και της αεροπορίας. Ο Λούλα ορκίστηκε χωρίς επεισόδια την 1η Ιανουαρίου 2023.

Όμως, μια εβδομάδα αργότερα, στις 8 Ιανουαρίου, χιλιάδες υποστηρικτές του Μπολσονάρο εισέβαλαν σε κυβερνητικά κτίρια στη Μπραζίλια. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν και περίπου 1.500 άτομα συνελήφθησαν.

Οι δικαστές έκριναν ότι οι ταραχοποιοί υποκινήθηκαν από τον Μπολσονάρο, ο οποίος, όπως είπαν, στόχευε στο να παρέμβουν οι ένοπλες δυνάμεις και να τον επαναφέρουν στην εξουσία.

Ο Μπολσονάρο αποκλείστηκε επίσης από κάθε δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσιο αξίωμα έως το 2060 – οκτώ χρόνια μετά τη λήξη της ποινής του.

Με πληροφορίες από BBC

