Βούτσιτς για τις καταγγελίες περί «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σαράγεβο: «Δεν έχω σκοτώσει κανέναν»

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που τον συνδέουν με τα λεγόμενα «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» από ξένους «τουρίστες πολέμου» κατά την πολιορκία του Σαράγεβο τη δεκαετία του 1990, κάνοντας λόγο για «ψεύδη» που στόχο έχουν – όπως είπε – να τον παρουσιάσουν ως «δολοφόνο».

«Δεν έχω σκοτώσει ποτέ κανέναν, δεν έχω τραυματίσει κανέναν. Δεν έχω κρατήσει ποτέ στη ζωή μου τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή», δήλωσε ο Βούτσιτς, απαντώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο περιφερειακού επιχειρηματικού φόρουμ στο Βελιγράδι.

Οι καταγγελίες επανήλθαν στο προσκήνιο μετά από μήνυση Κροάτη δημοσιογράφου, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Βούτσιτς είτε συμμετείχε είτε συνέβαλε στη διευκόλυνση του «τουρισμού ελεύθερων σκοπευτών», ενός σκοτεινού φαινομένου κατά το οποίο πολίτες άλλων χωρών φέρεται να πλήρωναν δυνάμεις των Σερβοβοσνίων για να πυροβολούν αμάχους στην πολιορκημένη πόλη.

Την ίδια ώρα, εισαγγελείς στο Μιλάνο έχουν ξεκινήσει έρευνα για Ιταλούς υπηκόους που ενδέχεται να συμμετείχαν σε αυτές τις δολοφονικές «εκδρομές». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Ιταλοί φέρονται να πλήρωναν στρατεύματα του Ράντοβαν Κάρατζιτς για να τους μεταφέρουν σε θέσεις γύρω από το Σαράγεβο, από όπου μπορούσαν να στοχεύουν πολίτες.

Η πολιορκία του Σαράγεβο (1992–1996) στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους, είτε από βομβαρδισμούς είτε από τα πυρά ελεύθερων σκοπευτών.

Στις καταγγελίες περιλαμβάνεται και ο ισχυρισμός ότι ο Βούτσιτς πολέμησε ως «εθελοντής» την περίοδο 1992–1993, κάτι που ο ίδιος χαρακτηρίζει «απολύτως ψευδές».