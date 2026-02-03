Τραγωδία στη Χίο: 14 νεκροί από τη σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο διακινητών

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε ανοικτά της Χίου το βράδυ της Τρίτης, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων.

Λίγο πριν από τις 21:00, σκάφος του Λιμενικού Σώματος, που είχε ξεκινήσει από τις Οινούσσες για την καθιερωμένη περιπολία στην περιοχή,

ενεπλάκη σε επεισόδιο με ταχύπλοο σκάφος που μετέφερε μετανάστες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από τη σύγκρουση, 14 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, 25 έχουν τραυματιστεί, ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι.

Δύο στελέχη του Λιμενικού, καθώς και 18 τραυματισμένοι μετανάστες, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται επτά παιδιά και μία έγκυος γυναίκα.

Σύμφωνα με τις αρχές, το επεισόδιο φέρεται να προκλήθηκε έπειτα από επικίνδυνους ελιγμούς του ταχύπλοου. Το σκάφος του Λιμενικού είχε εντοπίσει το ταχύπλοο και επιχείρησε να του κάνει σήμα για να ακινητοποιηθεί προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος. Ωστόσο, δεν υπήρξε συμμόρφωση και ακολούθησαν επικίνδυνοι χειρισμοί από τον κυβερνήτη του ταχύπλοου, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οδήγησαν στη σύγκρουση.

Τραγωδία στη Χίο: Τι φέρεται να οδήγησε στη σύγκρουση

Ο Νίκος Σπανός, υποναύαρχος του Λιμενικού Σώματος, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή.

Όπως ανέφερε, από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής προκύπτει, ότι δεν αποκλείεται να επέβαιναν από 30 έως 45 άτομα στο ταχύπλοο, που ενεπλάκη με σκάφος του Λιμενικού Σώματος κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενδέχεται να υπήρξαν χειρισμοί ή ελιγμοί εκείνη τη στιγμή που δημιούργησαν προβλήματα, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί το περιστατικό.

Ο υποναύαρχος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις έως τώρα έγκυρες πληροφορίες που έχει περισυλλέξει, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται προς το παρόν στους 14.

Τόνισε ακόμη, ότι οι ταχύτητες είναι πολύ μεγάλες σε περιστατικά όπως αυτό, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και το ότι ο διακινητής δεν έχει την απαραίτητη εμπειρία ώστε να αποφύγει τα προβλήματα, που προκύπτουν σε συνθήκες, όπως αυτή. Σημαντικό ρόλο παίζει ακόμη, και η υπερφόρτωση τέτοιων σκαφών. Ο κ. Σπανός απέρριψε τις αναφορές για πυροβολισμούς, που μεταδόθηκαν μέσω δημοσιευμάτων, τα πρώτα λεπτά μετά την είδηση.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό και την Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι.

Τραγωδία στη Χίο: Τι μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ

Την είδηση μετέδωσαν και διεθνή ΜΜΕ, όπως το Reuters, που επιβεβαίωσε τον αριθμό των 14 νεκρών. «Οι λαθρέμποροι έκαναν ελιγμούς προς το σκάφος της ακτοφυλακής προκαλώντας σύγκρουση», δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters.

Μεταξύ άλλων, η Washington Post και το Associated Press μεταφέρουν νεότερα για τη σύγκρουση, γράφοντας: «Σύγκρουση μεταξύ ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε μετανάστες και περιπολικού σκάφους της ελληνικής ακτοφυλακής στα ανοικτά της ανατολικής αιγαιοπελαγίτικης νήσου Χίου αργά το βράδυ της Τρίτης είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 14 μεταναστών, ενώ στην περιοχή διεξάγεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή περιπολικών σκαφών, ελικοπτέρου και δυτών, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.



