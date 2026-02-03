Εθνικό απολυτήριο: Πότε θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα και ποιους αφορά

Το εθνικό απολυτήριο αποτελεί τον βασικό άξονα της προτεινόμενης μεταρρύθμισης του Λυκείου, με στόχο το απολυτήριο να αποκτήσει ουσιαστική εκπαιδευτική αξία και αυτοτέλεια και να μην λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, το ζήτημα της εκπαίδευσης υπερβαίνει κομματικές και κυβερνητικές θητείες: «Δεν ανήκει το θέμα σε καμία κυβέρνηση αποκλειστικά, ανήκει στο μέλλον της πατρίδας μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Λύκειο πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής και στις ραγδαίες αλλαγές στον χώρο της γνώσης και της εργασίας: «Χρειαζόμαστε ένα σύστημα παιδείας, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, το οποίο πρώτα και πάνω απ’ όλα θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής».

Εθνικό απολυτήριο: Τι αλλάζει

Κεντρικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι το Λύκειο να αποκτήσει δικό του, διακριτό εκπαιδευτικό ρόλο και να πάψει να είναι ένας μηχανισμός αποκλειστικής προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι: «Όλοι αναγνωρίζουμε ότι το Λύκειο δεν πρέπει να είναι απλά ένας στείρος χώρος προετοιμασίας εισαγωγής στο πανεπιστήμιο».

Όπως σημείωσε, το νέο Λύκειο θα πρέπει να εξοπλίζει τους μαθητές με δεξιότητες και ικανότητες χρήσιμες για κάθε μελλοντική επιλογή τους: «Πρέπει να έχει τη δική του ξεχωριστή αυτοτέλεια και να μπορεί να εξοπλίζει τα παιδιά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα έχουν, ανεξαρτήτως της πορείας που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια στη ζωή τους».

Αντικαθιστά το εθνικό απολυτήριο τις Πανελλαδικές;

Το Εθνικό Απολυτήριο δεν θα αντικαταστήσει τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ούτε αφορά τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο ή στη Γ΄ Γυμνασίου. Οι Πανελλαδικές παραμένουν σε ισχύ, ενώ το νέο πλαίσιο δεν εφαρμόζεται άμεσα.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση δεν γίνεται με αιφνιδιασμούς: «Ιδίως στα θέματα αυτά δεν μπορούν και δεν πρέπει να υπάρχουν αιφνιδιασμοί».

Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν ακολουθούν όλοι οι μαθητές τον ίδιο δρόμο μετά το Λύκειο: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν καταλήγουν όλα τα παιδιά του Λυκείου στην ανώτατη εκπαίδευση».

Εθνικό απολυτήριο: Πότε και πώς ξεκινά ο εθνικός διάλογος

Ο εθνικός διάλογος για το εθνικό απολυτήριο ξεκινά την προσεχή εβδομάδα στη Βουλή, μέσω της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, και θα διαρκέσει περίπου εννέα μήνες. Θα αναπτυχθεί σε πέντε θεματικούς πυλώνες και θα καταλήξει σε νομοθετική πρωτοβουλία προς το τέλος του έτους.

Η συζήτηση θα αναπτυχθεί γύρω από πέντε βασικούς θεματικούς πυλώνες:

το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τα προγράμματα σπουδών

τη σχολική ζωή

την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

τις κτιριακές, ψηφιακές και εργαστηριακές υποδομές

και τη διακυβέρνηση της εκπαίδευσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη διαδικασία ανοιχτή και συμμετοχική: «Αυτή η συζήτηση είναι μια άσκηση στην οποία πρέπει να μετέχουν όλοι: η Πολιτεία, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και τα ίδια τα παιδιά».

Πότε μπορεί να εφαρμοστεί το νέο σύστημα

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ο πρώτος πιθανός χρόνος εφαρμογής του νέου πλαισίου είναι η Α΄ Λυκείου το σχολικό έτος 2027–2028, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί ο διάλογος και θα υπάρξει νομοθετική συμφωνία.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει προαποφασίσει το τελικό μοντέλο: «Η κυβέρνηση έχει κάποιες πρώτες σκέψεις, αλλά απέχει πολύ από το να έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι μια ευρεία πολιτική στήριξη θα αποτελούσε εθνική επιτυχία: «Αυτό δεν θα ήταν μια επιτυχία της κυβέρνησης. Θα ήταν μια επιτυχία συνολικά της Ελλάδας».