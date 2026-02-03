Σοβαρό επεισόδιο στη Χίο ανάμεσα στο Λιμενικό και σκάφος διακινητών - Αναφορές για 14 νεκρούς

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε ανοικτά του Μερσινιδίου της Χίου νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης, με αναφορές για τέσσερις νεκρούς.

H πρώτη επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος αναφέρει ότι ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες συγκρούστηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Στο σημείο αυτή τη στιγμή, επιχειρούν τέσσερα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Παράλληλα, επιχειρεί από αέρος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 14 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παράλληλα, δύο στελέχη του Λιμενικού, καθώς και μετανάστες που έχουν τραυματιστεί, έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Μεταξύ των τραυματιών, είναι επτά παιδιά και μια έγκυος γυναίκα.



