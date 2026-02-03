Η Ιταλία αλλάζει τους νόμους της για τα τατουάζ - Τι προβλέπεται

Με απώτερο σκοπό την πρόληψη του μελανώματος, η Ιταλία αλλάζει τη νομοθεσία της για τα τατουάζ, θεσπίζοντας σαφείς κανόνες ασφαλείας γύρω από τους σπίλους (ελιές).

Το νομοσχέδιο για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος εγκρίθηκε από τη Ιταλική Γερουσία και επιστρέφει πλέον στη Βουλή για την τελική ψήφιση.

Το πλαίσιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καθιέρωση Εθνικής Ημέρας Πρόληψης του Μελανώματος, ενημερωτικές καμπάνιες στα σχολεία και υποχρεωτική γραπτή «συναίνεση» πριν από την εκτέλεση τατουάζ. Στην Ιταλία, κάθε χρόνο, καταγράφονται 12 με 15.000 νέα περιστατικά καρκίνου του δέρματος.

Ιταλία: Εθνική Ημέρα Πρόληψης Μελανώματος

Η Εθνική Ημέρα Πρόληψης θα τιμάται κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο του Μαΐου (ή το δεύτερο, αν συμπίπτει με την αργία της Πρωτομαγιάς). Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η προώθηση δράσεων έγκαιρης διάγνωσης, ειδικά για όσους ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Κομβική αλλαγή αποτελεί το άρθρο 3 του σχετικού νομοσχεδίου, που εισάγει ρητά την υποχρέωση της συναίνεσης για διενέργεια τατουάζ. Οι πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται γραπτώς για τους κινδύνους και τις διαδικασίες, ώστε να γνωρίζουν τις επιπτώσεις στην υγεία, να προστατεύεται ο επαγγελματίας που κάνει το τατουάζ, και να συμβάλλει το μέτρο στην πρόληψη του μελανώματος.

Οι δερματολόγοι προειδοποιούν ότι οι σπίλοι δεν πρέπει ποτέ να γίνονται αντικείμενα τατουάζ και ότι πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον ενός εκατοστού γύρω τους, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη αναγνώριση τυχόν μεταβολών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα προκαλεί το μαύρο μελάνι, που μπορεί να «καλύψει» πλήρως μία ελιά, αλλά και τα υπόλοιπα χρώματα αλλοιώνουν την εικόνα του δέρματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο καθυστερημένης διάγνωσης.

Ιδιαίτερη σύσταση αποφυγής τατουάζ απευθύνεται σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό μελανώματος ή προηγούμενα περιστατικά καρκίνου του δέρματος. Η ενημέρωση θα παρέχεται γραπτώς, θα υπογράφεται από τον πελάτη και θα τηρείται από τον επαγγελματία, διαθέσιμη στις αρμόδιες αρχές.

Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας θα καθορίσει με υπουργικές αποφάσεις το περιεχόμενο, τον τρόπο και τον χρόνο τήρησης της τεκμηρίωσης, καθώς και σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Προβλέπονται επίσης καμπάνιες ενημέρωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας (π.χ. αυτοεξέταση δέρματος).

Ιταλία: Πώς απαντούν οι επαγγελματίες του τατουάζ

Ο επαγγελματίας τατουατζής και εκπαιδευτής Μάρκο Μάντσο ξεκαθαρίζει ότι το τατουάζ δεν προκαλεί μελάνωμα και ότι οι αδειοδοτημένοι επαγγελματίες δεν κάνουν ποτέ τατουάζ πάνω σε σπίλους.

Παραδέχεται, ωστόσο, πως ένα τατουάζ μπορεί να δυσκολέψει τον δερματολόγο στη διάγνωση, γι’ αυτό και τηρείται πάντα «ζώνη ασφαλείας» γύρω από τις ελιές. Υπενθυμίζει επίσης ότι μορφές ενημερωμένης συναίνεσης ισχύουν ήδη σε περιφερειακές νομοθεσίες (π.χ. Λάτσιο), ζητώντας όμως να συμμετέχουν και οι επαγγελματίες του κλάδου στον διάλογο για τις νέες οδηγίες, ώστε οι κανόνες να είναι ρεαλιστικοί και εφαρμόσιμοι.

Με πληροφορίες από Sky News Italia

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ LIFO PICKS Τατουάζ και piercing στα Labubu; Ήταν αναμενόμενο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ DESIGN Ποιος είπε ότι το tattoo δεν είναι τέχνη;