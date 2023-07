Βίντεο στο TikTok δείχνει 2χρονο να περιγράφει μέσω ΑΙ τον φόνο του- Οργισμένη η μητέρα του

Την οργή της μητέρας του Τζέιμς Μπάλτζερ έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok, στο οποίο ο 2χρονος γιος της -που δολοφονήθηκε το 1993- φαίνεται να περιγράφει τον φόνο του μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Το εν λόγω βίντεο έρχεται ως μέρος μίας σειράς αντίστοιχων κλιπ που δημιουργούνται μέσω ΑΙ και κυκλοφορούν στο TikTok, με τον δημιουργό τους να ισχυρίζεται πως τα φτιάχνει για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να μην ξανασυμβούν τέτοια αποτρόπαια περιστατικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συμβάντος που επαναφέρεται στο προσκήνιο μέσω τέτοιου βίντεο είναι η δολοφονία της Μαντλίν ΜακΚάν.

Η μητέρα του Τζέιμς Μπάλτζερ, Ντενίζ Φέργκους, μίλησε στη Mirror και εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για τους δημιουργούς του συγκεκριμένου βίντεο, το οποίο χαρακτηρίζει ως «αρρωστημένο». «Φέρνει πίσω στη ζωή ένα νεκρό παιδί για τα likes και τα views. Είναι πέρα για πέρα άρρωστο».

Ο Τζέιμς Μπάλτζερ απήχθη από δύο 10χρονους, τον Τόμσον και τον Βέναμπλς, στις 12 Φεβρουαρίου 1993, σε ένα εμπορικό κέντρο, τη στιγμή που η μητέρα του 2χρονου παιδιού κοιτούσε αλλού. Στη συνέχεια ακολούθησε ένας «Γολγοθάς» για το μικρό παιδί με τους δύο ανήλικους να τον βασανίζουν και να τον χτυπούν χωρίς έλεος. Όταν ξέσπασαν όλα τα άρρωστα ένστικτά τους, οι δύο 10χρονοι άφησαν το μικρό αγόρι πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές, όπου ένα διερχόμενο τρένο το διαμέλισε.

Τώρα, μετά από 30 χρόνια, ένα βίντεο κυκλοφορεί στο TikTok όπου μέσω τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζεται το μικρό αγόρι να μιλά, περιγράφοντας την εμπειρία του, σε μία προσπάθεια «ευαισθητοποίησης του κοινού», όπως ισχυρίζεται ο δημιουργός του.

Η μητέρα όμως του Τζέιμς Μπάλτζερ έχει αντίθετη άποψη. «Είναι ένα πράγμα να λες την ιστορία, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Όλοι γνωρίζουν την ιστορία του Τζέιμς έτσι κι αλλιώς. Αλλά το να βάζεις πραγματικά το πρόσωπο ενός νεκρού παιδιού, να μιλά για αυτό που του συνέβη, είναι απολύτως αηδιαστικό. Επαναφέρει στη ζωή ένα νεκρό παιδί. Είναι λάθος», τόνισε.

«Να χρησιμοποιεί κάποιος το πρόσωπο και το κινούμενο στόμα ενός παιδιού που δεν είναι πια εδώ, που μας το πήραν βάναυσα, είναι απίστευτο. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι (σ.σ που δημιούργησαν το βίντεο) πρέπει να είναι άρρωστοι. Πρέπει να είναι. Δεν νομίζω ότι κανένας θα έπρεπε να μπορεί να δει τέτοια πράγματα.

Το να βλέπεις το πρόσωπό του να κινείται όταν δεν είναι πια εδώ, είναι αηδιαστικό. Όλα αυτά τα βίντεο πρέπει να καταργηθούν και να σταματήσουν. Δεν είναι δίκαιο για τους ανθρώπους που έχασαν παιδιά ή έχασαν κάποιον. Δεν λέμε απλώς κατεβάστε το βίντεο με τον Τζέιμς, λέμε να τα κατεβάσετε όλα. Είναι άρρωστο πέρα από κάθε φαντασία. Ποιος μπορεί να κάτσει και να σκεφτεί κάτι τέτοιο;», συνέχισε η μητέρα.

