Billie Eilish: «Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ευγνώμων που είμαι γυναίκα»

Έναν ιδιαίτερα συγκινητικό λόγο, έβγαλε η Billie Eilish, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του περιοδικού Variety.

Η Billie Eilish, η οποία έχει μία ξεχωριστή σχέση με το κοινό της στις συναυλίες έκανε τους παραβρισκόμενους στην εκδήλωση να δακρύσουν, και με τα όσα είπε και με την ερμηνεία της, στο κομμάτι «What Was I Made For» που ακούγεται στην ταινία της Barbie.

Τα τρυφερά λόγια της τραγουδίστριας, ακολούθησαν τα όσα νωρίτερα είχε πει η ηθοποιός Ariana Greenblatt, για την γνωριμία της με τη Billie Eilish.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή η Billie Eilish αποκάλυψε ότι δεν της αρέσει να βγάζει λόγους, είπε στο κοινό της ότι προτιμά να τραγουδάει και να «δίνει το βήμα σε ανθρώπους που ξέρουν τι λένε».

Ωστόσο, τα λόγια της Ariana Greenblatt την άγγιξαν και γι' αυτό μίλησε. «Είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι γυναίκα, παιδιά. Ποτέ δεν ένιωσα πραγματικά σαν γυναίκα. Έχω περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μου χωρίς να νιώθω ότι ταιριάζω στο να είμαι γυναίκα.

»Αυτό ακούγεται κάπως περίεργο, αλλά έχω πολύ εσωτερικευμένο μισογυνισμό μέσα μου βγαίνει ενώ δεν το θέλω. Και πρέπει να πω, με πλήρη ειλικρίνεια, ότι αισθάνομαι ευγνώμων που είμαι γυναίκα αυτή τη στιγμή. Νιώθω πολύ περήφανη και νιώθω μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ», κατέληξε αφιερώνοντας το τραγούδι στο κοινό της.

Στο εξώφυλλό της στο Variety, η Billie Eilish είχε μιλήσει για το πώς το «What Was I Made For», έγινε viral στο TikTok και τη βοήθησε να αλλάξει την οπτική της για τη γυναικεία φύση.

«Ήταν τόσο συγκινητικό, φίλε. Ήταν τόσο, τόσο συγκινητικό. Αισθάνομαι ότι βοήθησα να έρθουν οι άνθρωποι κοντά και ένιωσα τόσο ξεχωριστά. Δεν περίμενα ότι οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο θα ένιωθαν συνδεδεμένες», είπε για το κομμάτι της, το οποίο είναι υποψήφιο για Grammy.

