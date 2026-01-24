Βικτόρια Μπέκαμ: Στην κορυφή των βρετανικών charts εν μέσω της ρήξης με τον γιο της Μπρούκλιν

Η Βικτόρια Μπέκαμ κατέχει αυτή την εβδομάδα το single με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για το Not Such an Innocent Girl, που κυκλοφόρησε αρχικά το 2001.

Μετά τις αποκαλύψεις του πρωτότοκου γιου της, Μπρούκλιν, για τη ρήξη με τους γονείς του - ανάμεσά τους και ο ισχυρισμός ότι η μητέρα του χόρευε «πάνω του» στον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ το 2022 – πολλοί θαυμαστές, παίρνοντας το μέρος του ζεύγους Μπέκαμ, έδειξαν τη στήριξή τους αγοράζοντας ψηφιακά αντίγραφα του πρώτου σόλο single της.

Το τραγούδι έφτασε στην κορυφή της λίστας του Official Singles Sales Chart και του Official Download Chart – χωρίς ωστόσο να καταφέρει να μπει στο βασικό Top 100, το οποίο συνυπολογίζει streams και πωλήσεις.

Τα ακριβή στοιχεία για το τραγούδι της Μπέκαμ δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, αν και η Official Charts Company ανέφερε ότι οι πωλήσεις και τα streams αυξήθηκαν κατά 19.615% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Not Such an Innocent Girl είχε παρουσιαστεί τότε ως μέρος μιας «μάχης των charts» με το Can’t Get You Out of My Head της Κάιλι Μινόγκ. Η Μπέκαμ έχασε κατά κράτος: το κομμάτι της Μινόγκ ανέβηκε στο Νο 1 και εξελίχθηκε σε επιτυχία-ορόσημο, με 306.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα, ενώ της Μπέκαμ περιορίστηκε στο Νο 6 με περίπου 35.000 πωλήσεις.

Το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της απέτυχε εμπορικά, παραμένοντας μόλις τέσσερις εβδομάδες στα charts. Είναι η μόνη από τις Spice Girls που κυκλοφόρησε μόνο ένα σόλο άλμπουμ, καθώς εγκατέλειψε σύντομα τη μουσική για να στραφεί στη μόδα.