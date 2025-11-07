Βενετία: Ακτιβιστές φοβούνται ότι μπορεί να σκοτωθεί το δελφίνι που «διασκεδάζει τουρίστες και κατοίκους»

Ακτιβιστές στη Βενετία κάνουν εκστρατεία για να σώσουν δελφίνι που εθεάθη στη λιμνοθάλασσα, φοβούμενοι ότι το αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του.

Γνωστό ως Mimmo, το δελφίνι έκανε την τελευταία του εμφάνιση στη λεκάνη του Αγίου Μάρκου, το υδάτινο μέρος μπροστά από την ομώνυμη πλατεία, την Τετάρτη.

Το δελφίνι «φαίνεται να μην φοβάται»

Το δελφίνι διασκέδαζε τουρίστες και κατοίκους με τα ακροβατικά του άλματα, αλλά ακτιβιστές για τα ζώα και το περιβάλλον φοβούνται ότι θα μπορούσε να σκοτωθεί από τις προπέλες των σκαφών που διασχίζουν την πολυσύχναστη λιμνοθάλασσα.

Το Mimmo εθεάθη για πρώτη φορά από τον Manuel Tiffi, οδηγό θαλάσσιου ταξί, στις 23 Ιουνίου. Μιλώντας στην Corriere della Sera τον Οκτώβριο, δήλωσε ότι το δελφίνι κολυμπούσε συχνά «ακριβώς μπροστά από την πλώρη».

Ο Tiffi είπε ότι οι οδηγοί ταξί ανέφεραν πως το είδαν ώστε να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί. «Αλλά το δελφίνι φαίνεται να μην φοβάται», πρόσθεσε.

Άλλοι, ωστόσο, ήταν λιγότερο προσεκτικοί, με ορισμένους να πετάνε μπάλες στο Mimmo ή να το κυνηγούν με τις βάρκες τους. Έχουν επίσης οργανωθεί περιηγήσεις με selfie.

«Αυτό το ζώο δεν είναι τουριστικό αξιοθέατο, είναι ένα άγριο ζώο που πρέπει να μεταφερθεί σε ένα πιο υγιεινό περιβάλλον», δήλωσε η Cristina Romieri, η οποία ξεκίνησε την εκστρατεία «Σώστε το δελφίνι».

Η Romieri λέει ότι ενώ ένα δελφίνι μπορεί να επιβιώσει στη λιμνοθάλασσα, η λεκάνη του Αγίου Μάρκου είναι ένα άλλο θέμα, επειδή από εκεί περνούν «θαλάσσια ταξί, ατμόπλοια και όλα τα άλλα».

Προσπαθούν να βοηθήσουν το δελφίνι να επιστρέψει στην ανοιχτή θάλασσα

Ειδικοί στην Cert, μια ομάδα έκτακτης ανάγκης για τα αδέσποτα θαλάσσια ζώα που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, και προσωπικό της ακτοφυλακής παρακολουθούν το δελφίνι και προσπαθούν να το βοηθήσουν να επιστρέψει στην ανοιχτή θάλασσα.

Η ακτοφυλακή έχει προειδοποιήσει τους καπετάνιους να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων εάν δουν το ζώο.

Οι ρινοδέλφινα είναι το πιο συνηθισμένο είδος δελφινιού στα ιταλικά ύδατα και παρόλο που συνήθως μετακινούνται σε ομάδες, τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις μοναχικών δελφινιών στην Αδριατική.

«Είναι τα κλασικά δελφίνια που ακολουθούν τους ψαράδες στη βόρεια Αδριατική», δήλωσε ο Guido Pietroluongo, ερευνητής στο Cert. «Είναι πιθανό αυτά τα ζώα, ακολουθώντας το θήραμά τους, να αποσπώνται από την ομάδα και να βρίσκονται σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα».

«Οι παράμετροι της λιμνοθάλασσας είναι πολύ παρόμοιες με αυτές της θάλασσας, εκτός από το γεγονός ότι η λιμνοθάλασσα είναι γεμάτη ψάρια. Έτσι, αυτό το ζώο βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα επειδή τρώει, διαφορετικά θα είχε πεθάνει μετά από μια εβδομάδα».

Ο Pietroluongo είπε ότι ήταν φυσιολογικό τα δελφίνια να περιπλανώνται και από όσα έχουν καταλάβει μέχρι στιγμής οι ειδικοί για το Mimmo, το ζώο είναι ένας επιδέξιος πλοηγός. «Το σημαντικό είναι να μην το ενοχλείτε», πρόσθεσε.

«Αν δείτε ένα λιοντάρι στη μέση της πλατείας του Αγίου Μάρκου, κανείς δεν θα ονειρευόταν ποτέ να πάει κοντά του και να το αγκαλιάσει. Το ίδιο ισχύει και για ένα δελφίνι, όλοι το βλέπουν ως φίλο, αλλά είναι ένα άγριο ζώο» συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από Guardian