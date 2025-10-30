Ben & Jerry’s: Η διαμάχη με τη Unilever για το παγωτό καρπούζι υπέρ της Παλαιστίνης

Ο Ben Cohen, συνιδρυτής της θρυλικής μάρκας παγωτού Ben & Jerry’s, ήρθε πρόσφατα αντιμέτωπος με τη Unilever, τον κολοσσό που διαχειρίζεται την εταιρεία από το 2000.

Αφορμή στάθηκε η πρόθεσή του να κυκλοφορήσει μια νέα γεύση σορμπέ καρπουζιού ως ένδειξη υποστήριξης των Ben & Jerry’s προς την Παλαιστίνη και το αίτημα για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη στην περιοχή. Η Unilever φέρεται να μπλόκαρε την πρωτοβουλία, γεγονός που πυροδότησε εντάσεις και δημόσιο διάλογο γύρω από τον ρόλο των μεγάλων πολυεθνικών στην κοινωνική δράση, ειδικά όταν αυτή σχετίζεται με φλέγοντα πολιτικά ζητήματα όπως το Ισραήλ-Παλαιστίνη.

Σε ανάρτηση του ο Cohen δεσμεύτηκε πως θα υλοποιήσει το παγωτό ανεξάρτητα, μέσα από τη δική του εταιρεία Ben’s Best, καλώντας ταυτόχρονα το κοινό να συμβάλει με ιδέες και ονόματα για τη νέα γεύση, χρησιμοποιώντας το καρπούζι που έχει αναδειχθεί ως πολιτισμικό σύμβολο της Παλαιστίνης. Η πρωτοβουλία στέλνει μήνυμα ότι η φωνή εταιρειών μπορεί να περιοριστεί από τις εμπορικές προτεραιότητες των ιδιοκτητών, και προτρέπει σε συνέχιση του ακτιβισμού και αναζήτηση «απελευθέρωσης» της Ben & Jerry’s σε πιο κοινωνικά ευαίσθητη κατεύθυνση.

Η κόντρα δεν είναι νέα, καθώς το 2021 η Ben & Jerry’s αρνήθηκε να πουλήσει προϊόντα στη Δυτική Όχθη υπό ισραηλινή κατοχή, ενώ η Unilever βρήκε τρόπο να διατηρήσει τη διανομή μέσω τοπικού δικαιοδόχου. Η εταιρεία παγωτού έχει προσφύγει δικαστικά κατά της μητρικής της εταιρείας διατυπώνοντας ανησυχίες για περιορισμούς που της επιβάλλονται όσον αφορά πολιτικές δράσεις της εναντίον ηγετών όπως ο Donald Trump και η πολιτική του Ισραήλ.

Η αποχώρηση του Jerry Greenfield έρχεται σε αυτή τη συγκυρία, τονίζοντας την αγωνία των ιδρυτών ότι η εταιρική ταυτότητα που διαμορφώθηκε πάνω σε κοινωνικά δικαιώματα και ακτιβισμό έχει αλλοιωθεί. Η εκστρατεία «set the company free» στοχεύει στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε επενδυτές που θα ενστερνίζονται τις αξίες του brand, επιτρέποντας στην Ben & Jerry’s να συνεχίσει την αποστολή της υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων, χωρίς συμβιβασμούς και περιορισμούς.

Η επίσημη θέση της Unilever παραμένει ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» για επενδύσεις σε τέτοιο προϊόν, τονίζοντας παράλληλα ότι η εμπορική στρατηγική και υλοποίηση δεν είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το ποιον θα ακολουθήσει η Ben & Jerry’s μένει να φανεί, με τον Ben Cohen να συνεχίζει τον αγώνα τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας για την προώθηση της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτήριζε ανέκαθεν το brand.