Βατικανό: Μόνο ο Ιησούς έσωσε την ανθρωπότητα – Nέα οδηγία για τον ρόλο της Παναγίας

Η Ανώτατη Δογματική Επιτροπή του Βατικανού καλεί τους καθολικούς να μην αποκαλούν την Παναγία Μαρία «συνλυτρώτρια» του κόσμου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Μόνο ο Ιησούς Χριστός έσωσε τον κόσμο από την αμαρτία, διευκρινίζει το Βατικανό σε νέα οδηγία που εγκρίθηκε από τον Πάπα Λέοντα, κλείνοντας μια θεολογική διαμάχη που απασχολούσε την Καθολική Εκκλησία εδώ και δεκαετίες.

Η Ανώτατη Δογματική Επιτροπή του Βατικανού καλεί τους 1,4 δισεκατομμύρια καθολικούς πιστούς να μην αποκαλούν την Παναγία Μαρία «συνλυτρώτρια» του κόσμου, καθώς αυτός ο τίτλος, όπως αναφέρεται, «δημιουργεί σύγχυση και αλλοιώνει την ισορροπία των αληθειών της χριστιανικής πίστης».

Η νέα οδηγία, που φέρει την έγκριση του Πάπα, υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, ο Ιησούς μόνος του πραγματοποίησε τη λύτρωση της ανθρωπότητας μέσω της σταύρωσης και της θυσίας του.

Το κείμενο έρχεται να δώσει τέλος σε μια μακρόχρονη συζήτηση στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας για το εάν η Παναγία είχε ενεργό ρόλο στη σωτηρία του κόσμου, πέρα από τη γέννηση του Χριστού. Το θέμα είχε προκαλέσει αντιπαραθέσεις και μεταξύ προκαθημένων: ο Πάπας Φραγκίσκος, που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, είχε αποκαλέσει το δόγμα της «συνλυτρώτριας» «μωρία», υπογραμμίζοντας ότι «η Μαρία δεν θέλησε ποτέ να πάρει κάτι από τον Υιό της».

Ο Βενέδικτος ΙΣΤ΄ είχε επίσης απορρίψει τον τίτλο, ενώ ο Ιωάννης Παύλος Β΄, αν και αρχικά τον υποστήριξε, σταμάτησε να τον χρησιμοποιεί τη δεκαετία του ’90, όταν το Δόγμα της Πίστης εξέφρασε επιφυλάξεις.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

