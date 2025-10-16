Η οπαδική απάντηση του Πάπα Λέοντα σε φαν των Cubs - «Χάσατε»

Τις «οπαδικές του προτιμήσεις», απόρροια της καταγωγής του από το Σικάγο, έδειξε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπας Λέων, εν μέσω των αγώνων πλέι οφ του αμερικάνικου μπέιζμπολ.

Ο Πάπας Λέων, ο οποίος λόγω των ριζών του από το Σικάγο είναι οπαδός των White Sox, δεν δίστασε να αντιδράσει όταν ένας πιστός στο Βατικανό φώναξε «Go Cubs!» (σ.σ. έτερη ομάδα της πολιτείας) την ώρα που περνούσε ο Ποντίφικας.

Από το παποκίνητο, ο Πάπας Λέων ο 14ος δεν έχασε ούτε στιγμή και απάντησε με τον ίδιο τρόπο τόσο στα ισπανικά όσο και στα αγγλικά: «Han perdido! Έχασαν!».

Μάλιστα, το Vatican Media πρόσθεσε ακόμη ένα μικρής διάρκειας βίντεο, που αποδεικνύει τη σχέση του πρώτου Αμερικανού Ποντίφικα με το μπέιζμπολ. Το 2005, παρακολούθησε τον πρώτο αγώνα της World Series, στον οποίο οι White Sox νίκησαν τους Houston Astros 5-3, προχωρώντας σε τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Τον Ιούνιο, ο Πάπας Λέων, στο Βατικανό, φόρεσε καπέλο των White Sox με το σήμα «47», μαζί με το λευκό παπικό του ράσο. Το καπέλο του το έδωσε ένα ζευγάρι από τη Μασαχουσέτη, που δήλωσαν ότι είναι οπαδοί των Boston Red Sox.

Με πληροφορίες από Athletic