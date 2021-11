Πρώτη επέτειος γάμου χωρίς τον πρίγκιπα Φίλιππο για την βασίλισσα Ελισάβετ φέτος.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 20 Νοεμβρίου 1947 και πέρασαν περισσότερες από επτά δεκαετίες μαζί μέχρι τον θάνατο του Φίλιππου τον Απρίλιο, σε ηλικία 99 ετών. Το Σάββατο θα ήταν η 74η επέτειος τους.

Η βασίλισσα, η οποία είναι 95 ετών, μόλις πρόσφατα επέστρεψε στα καθήκοντά της μετά από τραυματισμό που είχε στην πλάτη.

Ο θάνατος του Φίλιππου φέτος έδωσε τέλος στο μακροχρόνιο και ιστορικό ειδύλλιο του ζευγαριού.

Ο γάμος τους στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, όταν εκείνη ήταν ακόμα πριγκίπισσα Ελισάβετ και εκείνος υπολοχαγός Φίλιππος Μαουντμπάτεν, απέσπασε την παγκόσμια προσοχή.

Πραγματοποιήθηκε μόλις πέντε χρόνια πριν η Ελισάβετ ανέβει στον θρόνο μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της, Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ'.

Μετά τον θάνατο του Φίλιππου, η βασίλισσα είπε ότι η οικογένειά της βρισκόταν «σε μια περίοδο μεγάλης θλίψης».

«Ήταν παρηγοριά για όλους μας να δούμε και να ακούσουμε τους φόρους τιμής που απένειμαν στον σύζυγό μου, από όλους στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κοινοπολιτεία και σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Today should have been the 74th wedding anniversary of this special couple, HM Queen Elizabeth II and The Late Prince Philip Duke of Edinburgh🙏 pic.twitter.com/ufHW5s00YH