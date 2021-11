Η βασίλισσα Ελισάβετ, μετά από σειρά ακυρώσεων δημόσιων εμφανίσεων για ιατρικούς λόγους, επέστρεψε σήμερα, όπου ο φακός την απαθανάτισε στο Κάστρο του Windsor.

H μακροβιότερη μονάρχης συνάντησε τον ανώτερο ένστολο στρατιωτικό σύμβουλο της Βρετανίας νωρίτερα σήμερα.

Η 95χρονη βασίλισσα συνάντησε τον Νικ Κάρτερ, αρχηγό του επιτελείου άμυνας, ο οποίος είναι ο ανώτερος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και κύριος στρατιωτικός σύμβουλος του υπουργού Άμυνας.

Ο Κάρτερ πρόκειται να παραιτηθεί από τον ρόλο στα τέλη Νοεμβρίου.

O επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στα social media έκανε μία αναδρομή με φωτογραφίες της βασίλισσας Ελισάβετ από Γενικές Συνόδους του παρελθόντος.

Today, The Earl of Wessex is attending the 11th Session of the General Synod, the national assembly of The @ChurchofEngland, on behalf of The Queen.



As the legislative body of The Church of England, any legislative measures passed there are formally confirmed by The Queen. pic.twitter.com/lxS2oexMZP