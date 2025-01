Βασιλιάς Κάρολος στο Άουσβιτς: Η ευθύνη της μνήμης είναι στους ώμους μας

Ιστορία γράφει σήμερα ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος καθώς είναι ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που επισκέφτηκε το Άουσβιτς με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και την 80η επέτειο από την απελευθέρωση του πρώην ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον θα δώσουν το παρών σε λειτουργία για τα θύματα του Ολοκαυτώματος στο Λονδίνο. Ο Βρετανός μονάρχης δήλωσε σε εκδήλωση στην Κρακοβία πως «η ευθύνη της μνήμης είναι στους δικούς μας ώμους».

Μιλώντας σε επιζώντες που επισκέφθηκαν το Άουσβιτς ο Βρετανός γαλαζοαίματος ανέφερε: «Το να βρίσκομαι στην Πολωνία την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος είναι παράλληλα μια θλιβερή και πραγματικά μια ιερή στιγμή. Μια στιγμή που ανακαλούμε στη μνήμη μας τα βάθη που μπορεί να βυθιστεί η ανθρωπότητα όταν το κακό αφήνεται να ανθίσει, αφού το έχει αγνοήσει για πολύ καιρό ο κόσμος».

BREAKING: King Charles gives a speech at the Jewish Community Centre (JCC) in Krakow, Poland for the Auschwitz liberation anniversary. https://t.co/JjmLPAhiQC



