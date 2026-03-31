Το Barbie Dream Fest έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Υποτίθεται ότι θα ήταν ένα τριήμερο γεμάτο ροζ υπερβολή, νοσταλγία και εμπειρίες βγαλμένες από τον κόσμο της Barbie. Αντί γι’ αυτό, πολλοί από όσους πήγαν στο Barbie Dream Fest στη Φλόριντα βρέθηκαν σε έναν μισοάδειο εκθεσιακό χώρο με πρόχειρα σκηνικά και εμφανώς χαμηλότερη παραγωγή από εκείνη που προμήνυε η προώθηση του event.

Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Broward County Convention Center, στο Fort Lauderdale, και παρουσιάστηκε ως η απόλυτη εμπειρία για τους φίλους της Barbie, με life-size Dreamhouse, roller disco και θεματικές εγκαταστάσεις. Για αρκετούς επισκέπτες, όμως, η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο φτωχή: μια δισδιάστατη πρόσοψη αντί για Dreamhouse, λιγοστά σκηνικά και ένας χώρος που περισσότερο θύμιζε βιαστική εμπορική έκθεση παρά μεγάλη θεματική διοργάνωση.

«Ήταν σαν να είσαι παγιδευμένος σε μια μεγάλη, σκοτεινή αποθήκη», είπε μία επισκέπτρια. Φωτ.: Tara Brooks

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το event άρχισαν να κυκλοφορούν γρήγορα στα social media, προκαλώντας συγκρίσεις με άλλες αποτυχημένες διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων. Η εικόνα που διαμορφώθηκε ήταν εκείνη ενός event που είχε προωθηθεί πολύ πιο εντυπωσιακά απ’ όσο είχε τελικά στηθεί.

Το πιο σοβαρό ζήτημα, πάντως, δεν ήταν μόνο η ειρωνεία του ίντερνετ αλλά η απογοήτευση των ίδιων των επισκεπτών, πολλοί από τους οποίους είχαν ταξιδέψει ειδικά για τη διοργάνωση και είχαν πληρώσει έως και 449 δολάρια για εισιτήρια ανώτερης κατηγορίας. Αρκετοί σημείωσαν ότι, ακόμη κι αν τους επιστραφούν τα χρήματα του εισιτηρίου, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής παραμένουν χαμένα.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από τη Mischief Management, που είχε αδειοδοτήσει το brand Barbie από τη Mattel. Μετά τις αντιδράσεις, ανακοινώθηκε ότι όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων, ενώ η Mattel διευκρίνισε ότι συνεργάζεται με τη διοργανώτρια εταιρεία για τη διαχείριση της κατάστασης.

Παρότι ορισμένα στοιχεία του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν, όπως η εμφάνιση της Serena Williams σε πάνελ, η συνολική εικόνα της διοργάνωσης είχε ήδη κριθεί. Αυτό που είχε παρουσιαστεί ως μια μεγάλη εμπειρία για το κοινό της Barbie κατέληξε, για πολλούς επισκέπτες, να είναι πολύ κατώτερο των προσδοκιών.

Για τη Mattel, το επεισόδιο είναι μια αμήχανη υπενθύμιση ότι ένα ισχυρό brand δεν αρκεί από μόνο του για να στηρίξει μια ζωντανή εμπειρία. Για το κοινό, πάλι, το Barbie Dream Fest θα μείνει μάλλον ως ένα event που υποσχέθηκε πολλά περισσότερα απ’ όσα τελικά μπόρεσε να προσφέρει.