Αυστραλία: Η μυστηριώδης ροζ λάμψη στον ουρανό είχε τελικά μια απλή εξήγηση

Εισβολή εξωγήινων; Η πέμπτη σεζόν του Stranger Things; Οι κάτοικοι της πόλης Μιλντούρα στην Αυστραλία έμειναν άφωνοι το βράδυ της Τετάρτης κοιτάζοντας τον ουρανό, που είχε πάρει μια απόκοσμη ροζ λάμψη.

«Ήταν πολύ παράξενο», είπε η Τάμι Ζουμόφσκι. «Μιλούσα στο τηλέφωνο με τη μητέρα μου και ο πατέραςς μου έλεγε ότι είναι το τέλος του κόσμου», συμπλήρωσε.

Όμως, η αλήθεια ήταν πολύ πιο πεζή. Η φαρμακευτική εταιρεία Cann Group επιβεβαίωσε ότι τα φώτα ήταν από την τοπική μονάδα της φαρμακευτικής κάνναβης, όπου είχαν μείνει ανοιχτά τα στόρια. Η εν λόγω εταιρεία ήταν η πρώτη στην Αυστραλία που εξασφάλισε άδεια για την καλλιέργεια κάνναβης, για ιατρικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

«Οι καλλιέργειες κάνναβης απαιτούν διαφορετικά φάσματα φωτός προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξή τους», εξήγησε ο Ρις Κόεν, εκπρόσωπος της εταιρείας Cann Group. «Συχνά χρησιμοποιείται κόκκινο. Κανονικά, η εγκατάσταση θα είχε στόρια που κατεβαίνουν τη νύχτα και στο μέλλον θα μπλοκάρουν αυτή τη λάμψη», συμπλήρωσε.

