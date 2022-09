Άσχημη πτώση του Post Malone στη σκηνή – Συνέχισε τη συναυλία, πονεμένος

Ατύχημα κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Σεντ Λούις είχε ο ράπερ Post Malone, ο οποίος γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή.

Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο και - φυσικά - αναρτήθηκε στα social media. Παρά την άσχημη τούμπα, σηκώθηκε πάλι και τελείωσε τη συναυλία. Στα πλάνα φαίνεται να «χάνεται» μέσα σε μία τρύπα στη σκηνή, ενώ όταν βγαίνει κρατάει την κοιλιά του, εμφανώς πονεμένος.

Αποχώρησε για λίγη ώρα και όταν επέστρεψε απολογήθηκε για τη διακοπή, ενώ κάποιος του έδωσε και μία μπύρα, πριν συνεχίσει το σόου του.

«Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας. Και λυπάμαι. Υπήρχε μία μεγάλη τρύπα στη μέση της σκηνής. (...) Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που παραμείνατε. Ξέρετε, έχω τους καλύτερους φαν στον κόσμο» είπε, μετά την επιστροφή του.

«Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας και σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Και ευχαριστώ που μείνατε παρότι χτύπησα μόνος μου» συμπλήρωσε.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ενημέρωσε πως πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, αλλά διαβεβαίωσε πως «όλα είναι καλά. Μου έδωσαν μερικά παυσίπονα, άρα μπορούμε να συνεχίσουμε να τσακίζουμε κ@@@@ς στην περιοδεία».

Απολογήθηκε στους φαν που βρέθηκαν στη συναυλία και τους ευχαρίστησε που επέλεξαν να τον ακούσουν. «Την επόμενη φορά που θα είμαι εδώ γύρω, θα κάνουμε ένα δίωρο σόου για εσάς, ώστε να αναπληρώσουμε τα τραγούδια που χάσαμε».

love you guys so much 💕 pic.twitter.com/eneJWf30fM