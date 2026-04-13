Artemis II: Η στιγμή που η Κριστίνα Κοχ επιστρέφει στον σκύλο της

Για την αστροναύτη της NASA Κριστίνα Κοχ, το ταξίδι της αποστολής Artemis II, σχεδόν 700.000 μιλίων γύρω από τη Σελήνη και πίσω, τελείωσε με μια συγκινητική υποδοχή από τον σκύλο της.

Η Κοχ μοιράστηκε ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram την Κυριακή, το οποίο κατέγραφε την επανένωσή της με το σκυλάκι της, τη Σέιντι, λίγες μόνο ημέρες μετά την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το βίντεο δείχνει τη σκυλίτσα να αισθάνεται την άφιξη της Κοχ πριν ακόμη αυτή μπει στο δωμάτιο και να κοιτάει έξω από την πόρτα χαρούμενη, όσο η Κοχ πλησίαζε.

«Είμαι αρκετά σίγουρη ότι εγώ ήμουν αυτή που χάρηκε περισσότερο για αυτή την επανένωση», έγραψε η Κοχ.

Μία συγκινητική επανένωση μετά την αποστολή Artemis II

Η Κοχ επέστρεψε στη Γη την Παρασκευή μαζί με τους συναδέλφους της Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Τζέρεμι Χάνσεν. Η αποστολή Artemis II, η πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη σε περισσότερα από 50 χρόνια, σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο στην εξερεύνηση του διαστήματος, καθώς το πλήρωμα ταξίδεψε πιο μακριά στο βαθύ διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο πριν.

Η ίδια η Κοχ έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε πέρα από την τροχιά της Γης και πέταξε γύρω από τη Σελήνη.

Το βίντεο που έγινε viral, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, αποτυπώνει την ευτυχία της επανένωσης, καθώς η Σέιντι τελικά τρέχει να πάρει ένα παιχνίδι για να το δώσει στην ιδιοκτήτριά της.

Μεταγενέστερα αποσπάσματα της ανάρτησης δείχνουν την Κοχ με τη Σέιντι να απολαμβάνουν έναν περίπατο κατά μήκος της παραλίας, σε πλήρη αντίθεση με τα σεληνιακά τοπία που η Κοχ θαύμαζε μόλις λίγες μέρες πριν.

«Η Σέιντι δεν έχει ιδέα πόσο μακριά ταξίδεψες για να την ξαναδείς», σχολίασε ένας χρήστης στην ανάρτηση.

Η Κοχ είχε γίνει viral στο παρελθόν για μια παρόμοια επανένωση με τη Σέιντι το 2020, αφού πέρασε το ρεκόρ των 328 ημερών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Είτε έρχεται από τον ISS είτε από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, η υποδοχή παραμένει η ίδια.