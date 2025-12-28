ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Γλυφάδα: O γνωστός τράπερ επέβαινε σε κλεμμένο ΙΧ παρότι έπρεπε να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό

Το χρονικό της σύλληψης του γνωστού τράπερ - Είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι»

The LiFO team
The LiFO team
Γλυφάδα: O γνωστός τράπερ επέβαινε σε κλεμμένο ΙΧ παρότι έπρεπε να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
0

Στη σύλληψη γνωστού τράπερ προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για το περιστατικό, κατά τη διάρκεια ελέγχου της ΕΛΑΣ σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας, ο γνωστός τράπερ επέβαινε σε πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα και κατά τη διασταύρωση των στοιχείων του, διαπιστώθηκε πως το ΙΧ είχε κλαπεί πρόσφατα από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, ο τράπερ που πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», παραβίασε τους περιοριστικούς όρους για κατ’ οίκον περιορισμό, γεγονός που ενδέχεται να τον οδηγήσει ακόμη και στην φυλακή.

Οι Αρχές προχώρησαν στη συνέχεια στην προσαγωγή και των τριών ατόμων στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, ο τράπερ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και η ΕΛΑΣ ερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε μέσα στο κλεμμένο αυτοκίνητο, καθώς και τον βαθμό της εμπλοκής του στην υπόθεση της κλοπής του.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σέρρες: Δεν ανήκει στον αγνοούμενο διοικητή το παρατημένο ΙΧ στο όρος Μπέλλες - Κανένα ίχνος του μέχρι σήμερα

Ελλάδα / Σέρρες: Δεν ανήκει στον αγνοούμενο διοικητή το παρατημένο ΙΧ στο όρος Μπέλλες - Κανένα ίχνος του μέχρι σήμερα

Το αυτοκίνητο βρέθηκε στα χιόνια από κυνηγούς, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε βρεθεί και το εξάρτημα του ΙΧ που ταίριαζε στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου
THE LIFO TEAM
 
 