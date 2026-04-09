Άντριου Μάουντμπάτεν - Ουίνδσορ: Μετακόμισε μετά από αρκετή καθυστέρηση στο νέο του σπίτι

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν - Ουίνδσορ, ολοκλήρωσε και επίσημα τη μετακόμισή του, στο νέο του σπίτι στο Marsh Farm.

Το Marsh Farm βρίσκεται επίσης μέσα στην περιουσία της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγκχαμ και ήδη, φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, απαθανάτισαν τον Άντριου Μάουντμπάτεν - Ουίνδσορ να περπατά με τον σκύλο του κοντά στο νέο του σπίτι.

Μέχρι πρότινος, ο 66χρονος διέμενε προσωρινά στο Wood Farm, άλλο ακίνητο στην ίδια έκταση, ενώ το Marsh Farm υποβαλλόταν σε εκτεταμένες ανακαινίσεις.

Προηγουμένως, ζούσε στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ για περισσότερα από 20 χρόνια, αλλά τον Οκτώβριο του 2025 του ζητήθηκε να παραδώσει την κατοικία εξαιτίας του σκανδάλου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Άντριου Μάουντμπάτεν - Ουίνδσορ: Η απώλεια του Royal Lodge και η αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων

Η απώλεια του Royal Lodge, συνέπεσε με την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων του Άντριου, από τον αδελφό του, βασιλιά Κάρολο.

Παράλληλα, σύμφωνα με αναφορές, η διαδικασία μετακόμισης καθυστέρησε, προκαλώντας εκνευρισμό στον πρίγκιπα Έντουαρντ και τη σύζυγό του, Σοφία, που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το Wood Farm κατά τις διακοπές του Πάσχα.

Η μετακόμιση στο Marsh Farm, σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου, που πλέον μεταβαίνει σε ένα ακίνητο πλήρως ανακαινισμένο, κοντά στην υπόλοιπη βασιλική κατοικία.

Παρά τις καθυστερήσεις, φαίνεται ότι ο Άντριου προσπαθεί να εδραιώσει μια πιο σταθερή και ήρεμη καθημερινότητα μακριά από το Royal Lodge, ενώ συνεχίζονται οι νομικές και προσωπικές του υποθέσεις.

Με πληροφορίες από PEOPLE