Αναστάτωση στο Μπέρμιγχαμ: «Πελάτες σούπερ μάρκετ κατέρρευσαν με αναπνευστικά προβλήματα»

Σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Sainsbury στο Μπέρμιγχαμ εκκενώθηκε νωρίτερα σήμερα καθώς πελάτες κατέρρευσαν μετά από αναπνευστικά προβλήματα.

Οι Αρχές εκλήθησαν γύρω στις 10:00 και εκκενώθηκε τόσο το κατάστημα όσο κι άλλα κτήρια της περιοχής. Συνολικά απομακρύνθηκαν 150 άτομα.

Επτά άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται από τα διεθνή μέσα, και οι δύο εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Τα αίτια είναι υπό διερεύνηση από την τοπική αστυνομία, που απέκλεισε μεγάλο μέρος της περιοχής.

Major emergency services response at Sainsbury's in Longbridge. Not just a fire drill but evacuation of the buildings adjacent to this building went ahead. Not sure what happened specifically #longbridge #evacuation #sainsburys pic.twitter.com/R50lxiuAvR