Anadolu: «Τον Απρίλιο η συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη»

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Anadolu.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ενημέρωσε για την ημερομηνία της συνάντησης των Ερντογάν και Μητσοτάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Ελλάδας-Τουρκίας, στην Άγκυρα.

Στα τέλη του Ιανουαρίου, ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις, εξετάζοντας παράλληλα, τις απαραίτητες προετοιμασίες για το επερχόμενο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Δεν έχει οριστεί ακόμη, ακριβής ημερομηνία για το συμβούλιο.

#BREAKING Turkish President Erdogan to meet Greek Prime Minister Mitsotakis in April under framework of High-Level Cooperation Council, says Turkish foreign minister pic.twitter.com/SWz2SItxzW