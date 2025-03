Άμστερνταμ: Πέντε τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι στην πλατεία Νταμ

Συναγερμός σήμανε στο Άμστερνταμ, καθώς άγνωστος επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι πέντε άτομα στην πλατεία Ντάμ.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε πολυσύχναστη και τουριστική πλατεία στο Άμστερνταμ, όταν ο άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

«Στο Sint Nicolaasstraat κοντά στο Φράγμα σημειώθηκε μία επίθεση με μαχαίρι με αρκετούς τραυματίες. Είμαστε παρόντες στο Φράγμα και αποκλείσαμε την περιοχή. Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η αστυνομία.

