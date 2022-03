Αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο: «Έγκλημα πολέμου» η ρωσική επίθεση στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια

«Έγκλημα πολέμου» συνιστά η επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ανακοίνωση η αμερικανική πρεσβεία στην Ουκρανία σήμερα.

Η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της πρεσβείας στο Twitter προχωρά ένα βήμα παραπάνω από οποιονδήποτε άλλο χαρακτηρισμό της Ουάσινγκτον για τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία από τότε που ξεκίνησε την εισβολή της στις 24 Φεβρουαρίου.

«Είναι έγκλημα πολέμου η επίθεση σε έναν πυρηνικό σταθμό. Ο βομβαρδισμός του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης από τον Πούτιν ανεβάζει την κυριαρχία του τρόμου ένα βήμα παραπέρα», ανέφερε στην ανάρτησή της η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο.

It is a war crime to attack a nuclear power plant. Putin's shelling of Europe's largest nuclear plant takes his reign of terror one step further. #TheHague #Zaporizhzhia #StandwithUkraine