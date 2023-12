Αλβανία: Καπνογόνα στη Βουλή για την άρση ασυλίας του Μπερίσα

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της ηγετικής μορφής της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα αποφάσισε σήμερα η αλβανική βουλή ανοίγοντας τον δρόμο για την σύλληψη και παραπομπή του σε δίκη για διαφθορά.

Η απόφαση αυτή για τον Σαλί Μπερίσα συνοδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Αναποδογύρισαν έδρανα, άναψαν καπνογόνα και φώναζαν συνθήματα.

Ο ίδιος ο Μπερίσα χαρακτήρισε την απόφαση εγκληματική και ωμή παραβίαση του Συντάγματος και κάλεσε τους οπαδούς του σε διαρκείς διαδηλώσεις μη υπακοής στο κράτος, μέχρι την ανατροπή του «καθεστώτος Ράμα», όπως εκείνος αποκαλεί την κυβέρνηση των σοσιαλιστών.

#BREAKING In a historic vote, the #Parliament of #Albania has allowed the special prosecution to arrest the former president(1002-97), former #primeminister (2005-2013), opposition leader #SaliBerisha. He is accused of corruption. Arrest is now expected! pic.twitter.com/u5kWnYuAhE