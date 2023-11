Αλβανία: Βουλευτές της αντιπολίτευσης άναψαν καπνογόνα μέσα στη Βουλή- Ο λόγος

Μέσα στην αίθουσα της αλβανικής Βουλής, βουλευτές του Δημοκρατικού κόμματος της αντιπολίτευσης άναψαν καπνογόνα αλλά και μια μικρή εστία φωτιάς.

Οι βουλευτές του Δημοκρατικού κόμματος προσπάθησαν μ’ αυτόν τον τρόπο να εμποδίσουν το κοινοβούλιο ώστε να ψηφίσει για τον προϋπολογισμό του 2024. Να σημειωθεί πως από τα καπνογόνα προκλήθηκε καπνός που σκέπασε όλη την αίθουσα, ενώ υπήρξε και μία μικρή εστία φωτιάς, που έσβησε γρήγορα.

Συγκεκριμένα, βουλευτές στοίβαξαν καρέκλες στο κέντρο της αίθουσας της Βουλής και κόκκινος, πράσινος και μοβ καπνός από τα καπνογόνα κάλυψε τον αέρα. Την ίδια ώρα όμως, μέλη της ασφάλειας αναπτύχθηκαν μπροστά από τη θέση που καθόταν ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα. Ένας βουλευτής φάνηκε να ανάβει μια μικρή φωτιά η οποία πέρασε σε έναν κάδο προτού οι φλόγες κατασβεστούν γρήγορα από τους γύρω βουλευτές.

Ο ντε φάκτο ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να φιμώσει την αντιπολίτευση εντός της Βουλής όπου το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ράμα έχει την πλειοψηφία.

«Η μάχη δεν τελείωσε», είπε ο Μπερίσα σε δημοσιογράφους μετά την αναταραχή στην αίθουσα της Βουλής όπου ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε σε μια πρώτη ψηφοφορία σε μια συνεδρίαση που διήρκεσε λιγότερο από πέντε λεπτά.

