ΗΠΑ: Σε συναγερμό αρκετές πολιτείες λόγω σφοδρής χιονοθύελλας - Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

Σφοδρή κακοκαιρία έχει πλήξει πολλές πολιτείες στις ΗΠΑ, με τη Νέα Υόρκη να φτάνει του -23°C και το Σικάγο στους -27°C.

Η κακοκαιρία ως την Κυριακή αναμένεται να επηρεάσει ως και 150 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ ήδη σφοδρή χιονόπτωση καταγράφεται στο βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα, όπου 24.000 νοικοκυριά αντιμετώπισαν διακοπές ρεύματος.

Η κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ

Οι κυβερνήτες σε τουλάχιστον 12 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των Αρκάνσας, Τζόρτζια, Τέξας, Βόρειας Καρολίνας και Νότιας Καρολίνας, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θέτοντας σε επιφυλακή και τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς.

Τουλάχιστον 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της χώρας, έχει επηρεαστεί περισσότερο, με περισσότερες από 1.200 από τις πτήσεις αναχώρησης ή άφιξης του Σαββατοκύριακου να έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής.

FOX 25 is in Norman, Oklahoma, as snowfall intensity is increasing across the state. Main Street is seen here at approximately 9:23 p.m. #okwx #oklahoma #winterweather #winterstorm #snowfall pic.twitter.com/BgeO4E2d3O — KOKH FOX 25 (@OKCFOX) January 24, 2026

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ δήλωσε ότι η πολιτεία επιστρατεύει πάνω από 1.600 εκχιονιστικά μηχανήματα και 114.000 τόνους αλατιού για την αντιμετώπιση της χιονοθύελλας, η οποία, όπως είπε, δεν θα αφήσει καμία γωνιά της πολιτείας ανεπηρέαστη.

«Αν λάβουμε υπόψη και το κρύο, ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν ανέρχεται σε 220 εκατομμύρια», δήλωσε ο Τζέικομπ Άσερμαν, μετεωρολόγος στο Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

«Αυτή η θύελλα θα συζητείται για πολύ καιρό», δήλωσε την Παρασκευή η Κέιτλιν Ντιρκς, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εξηγώντας: «Αποκαλούμε αυτή τη χειμερινή κακοκαιρία ιστορική επειδή τα συνολικά στρώματα πάγου προβλέπονται καταστροφικά για τις υποδομές».