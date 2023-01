Αϊτή: Επεισόδια σε διαμαρτυρίες αστυνομικών -Έσπασαν τις πύλες της πρωθυπουργικής κατοικίας

Αστυνομικοί εξεγέρθηκαν την Πέμπτη στην πρωτεύουσα της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία 14 συναδέλφων τους από εγκληματικές συμμορίες.

Οι διαμαρτυρόμενοι αστυνομικοί κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα.

Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές έκλεισαν δρόμους, έκαψαν λάστιχα, έσπασαν κάμερες ασφαλείας και προκάλεσαν ζημιές σε οχήματα.

News- #Haiti police block streets, break into airport to #protest officer killings.

100 protesters, with the group of armed police officers under the name Fantom 509 blocked roads, shot guns into the air and broke through gates in the capital's airport and the PM's house.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αρκετοί αστυνομικοί έσπασαν τις πύλες της πρωθυπουργικής κατοικίας και επιχείρησαν να εισέλθουν στο διεθνές αεροδρόμιο της Αϊτής.

Η Εθνική Ένωση Αξιωματικών της Αστυνομίας της Αϊτής αναφέρει ότι 14 άνδρες έχουν σκοτωθεί από την αρχή του έτους σε διάφορες επιθέσεις συμμοριών σε αστυνομικά τμήματα.

Επτά αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών μόνο την Τετάρτη, σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία της Αϊτής.

Δεκάδες πολίτες και εξαγριωμένοι αστυνομικοί βγήκαν στους δρόμους στο Πορτ-ο-Πρενς για να καταγγείλουν τη βία μετά τη δολοφονία δύο αστυνομικών μέσα σε αστυνομικό τμήμα σε πόλη της βόρειας Αϊτής και τη δολοφονία τεσσάρων ακόμη στο δρόμο έξω από αυτό.

Civilian protesters and police have marched through Haiti's capital Port-au-Prince to demonstrate against a slew of killings of police officers by armed gangs

Ορισμένοι από τους διαμαρτυρόμενους φέρεται να έφτασαν μέχρι την επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού Αριέλ Χένρι, ανέφερε η Vant Bef Info. Όταν τη βρήκαν άδεια, κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο του Πορτ-ο-Πρενς, όπου ο Χένρι είχε μόλις προσγειωθεί μετά από σύνοδο κορυφής στην Αργεντινή.

Ξέφυγε ο πρωθυπουργός από το πλήθος

Οι διαδηλωτές προφανώς προσπάθησαν να εισέλθουν στους χώρους του αεροδρομίου σπάζοντας τα παράθυρά του, αλλά ο Χέρνι κατάφερε να ξεφύγει, ανέφερε το Radio Tele Metronome της Αϊτής.

Police in Haiti block streets and force their way into the country's main airport to protest against the recent killing of fellow officers by armed gangs

Πολλές επιχειρήσεις και σχολεία παρέμειναν κλειστά την Πέμπτη στον απόηχο των διαδηλώσεων.

Θανατηφόρος πόλεμος συμμοριών

Το Πορτ-ο-Πρενς και άλλες πόλεις της χώρας μαστίζονται εδώ και μήνες από την κλιμάκωση του θανατηφόρου πολέμου των συμμοριών και τα μέσα ενημέρωσης της Αϊτής ανέφεραν ότι στη χώρα παρατηρείται σημαντική αύξηση των απαγωγών από την αρχή του έτους.

Μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Αϊτής, το Εθνικό Δίκτυο για την Υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δήλωσε ότι 78 αστυνομικοί έχουν σκοτωθεί από τότε που ο Χένρι ανήλθε στην εξουσία το 2021.

Η αστυνομία της Αϊτής δεν μπόρεσε να σταματήσει τη βία.

Τον Οκτώβριο του 2022, η κυβέρνηση Χένρι απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα για μια πολυεθνική δύναμη ασφαλείας που θα βοηθούσε στην αποκατάσταση της τάξης, αλλά η έκκληση αυτή έχει μείνει μέχρι στιγμής αναπάντητη, παρά την αυξημένη βοήθεια από τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Οι ένοπλες ομάδες ελέγχουν και τρομοκρατούν τουλάχιστον το 60% της πρωτεύουσας και των περιχώρων της, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Αϊτής, και ελέγχουν τους δρόμους μέσα και έξω από την πόλη.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, συμμορίες κατέλαβαν μια σημαντική αποθήκη καυσίμων στο λιμάνι του Πορτ-ο-Πρενς, εμποδίζοντας την παράδοση εισαγόμενων καυσίμων και παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες διανομής τροφίμων και φαρμάκων. Ο αποκλεισμός ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να κλείσουν και περιέπλεξε τη διανομή βενζίνης και εμφιαλωμένου πόσιμου νερού, ενώ επιδεινώθηκε η επιδημία χολέρας.

Η απεσταλμένη του ΟΗΕ στην Αϊτή, Έλεν Λα Λιμ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η κατάσταση στην Αϊτή είναι σοβαρή. «Γνωρίζετε ότι η βία που καθοδηγείται από συμμορίες έχει φτάσει σε νέα ύψη. Κατά μέσο όρο, αντιμετωπίζουμε μία απαγωγή κάθε έξι ώρες το 2022» ανέφερε.