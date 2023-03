Αίγυπτος: Αρχαιολόγοι βρήκαν μυστικό διάδρομο στην Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας

Σε μια σπουδαία ανακάλυψη προχώρησαν αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο, οι οποίοι έφεραν στο φως μυστικό διάδρομο εννέα μέτρων πίσω από την κύρια είσοδο της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους η ανακάλυψη του διαδρόμου πίσω από την Μεγάλη Πυραμίδας της Γκίζας, γνωστή και Πυραμίδα του Χέοπα, θα ανοίξει τον δρόμο για νέα ευρήματα.

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Scan Pyramids που πραγματοποιείται από το 2015 και χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία, ηλεκτρονικούς σαρωτές και ενδοσκόπια, για την εξερεύνηση του εσωτερικού της Πυραμίδας, του τελευταίου από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου που σώζεται.

Ο ημιτελής διάδρομος κατασκευάσθηκε πιθανότατα για τον μετριασμό του βάρους της Πυραμίδας είτε επί των δύο πτερύγων της κύριας εισόδου της που βρίσκεται επτά μέτρα χαμηλότερα είτε επί μυστικής αίθουσας που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί, δήλωσε ο Μόσταφα Ουαζίρι, επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

