Αγρότες με τρακτέρ μπήκαν στο Παρίσι

Συνεχίζουν ακάθεκτοι τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στη Γαλλία, την ώρα που «παρελαύνουν» με τα τρακτέρ τους στο κέντρο του Παρισίου.

Δεν το βάζουν κάτω οι αγρότες στη Γαλλία και όπως όλα δείχνουν δεν έχουν σκοπό να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και έχουν αναρτηθεί από χρήστες των social media, δείχνουν τα τρακτέρ να κατακλύζουν κεντρικές οδούς του Παρισίου, φτάνοντας σχεδόν «μία ανάσα» από τον πύργο του Άιφελ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Γεωργίας στο Παρίσι με στόχο να αποκλείσουν την είσοδο διαμαρτυρόμενοι για τα αιτήματά τους, ενώ κάποια κατευθύνθηκαν προς την περιοχή του μουσείου των απόμαχων.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες εβδομάδες η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε να εκπληρώσει πολλά από τα αιτήματα τους, από τη μεριά τους όμως οι αγρότες υποστηρίζουν ότι οι δεσμεύσεις αυτές δεν υλοποιήθηκαν.

Farmers in Paris are still at it. pic.twitter.com/y7RJWeKpAF

PARIS - The farmers are out in force.



Silence from Macron as 72% of his country support the farming community against the EU policies making them poorer.



We hear you France 🔥



pic.twitter.com/e0ah7GzaIQ