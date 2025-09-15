Αγνοείται οσκαρικός Παλαιστίνιος σκηνοθέτης Μπασέλ Άντρα μετά από εισβολή του ισραηλινού στρατού στο σπίτι του

Σοκ προκαλεί η είδηση της εξαφάνισης του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα, βραβευμένου με Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ No Other Land, ο οποίος αγνοείται από χθες μετά από εισβολή του ισραηλινού στρατού στο σπίτι του, στο χωριό Αλ Τουβάνι, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την άγρια επίθεση Ισραηλινών εποίκων που ξυλοκόπησαν τον αδελφό και τον ξάδελφό του. Ο Άντρα, μιλώντας στο Associated Press, ανέφερε πως συνόδευσε τους τραυματισμένους συγγενείς του στο νοσοκομείο και, ενώ βρισκόταν εκεί, ενημερώθηκε από την οικογένειά του ότι εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στο σπίτι του, τον αναζητούσαν και κατέσχεσαν το τηλέφωνο της συζύγου του.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι δυνάμεις του κινητοποιήθηκαν έπειτα από «αναφορές για τρομοκράτες που πετούσαν πέτρες» σε Ισραηλινούς πολίτες στην περιοχή. Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι Times of Israel, ο σκηνοθέτης βρέθηκε ανάμεσα στους προσαχθέντες για ανάκριση. Από τότε, η τύχη του παραμένει άγνωστη.

Ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του τόνισε: «Μέχρι στιγμής, ο Μπασέλ Άντρα αγνοείται». Ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι μόλις τον περασμένο Ιούνιο ο σκηνοθέτης βρέθηκε στην Αθήνα, όπου μαζί με την οικογένειά του τιμήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης των Πρεσπών για το έργο του No Other Land, που συνυπέγραψε με τον Ισραηλινό συνάδελφό του Γιουβάλ Αμπραχάμ.

Η εξαφάνιση του Μπασέλ Άντρα, λίγους μήνες μετά την παγκόσμια αναγνώριση του έργου του, αναδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο την ωμή πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι Παλαιστίνιοι δημιουργοί και πολίτες στις κατεχόμενες περιοχές.