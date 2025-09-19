Αφγανιστάν: Ζευγάρι Βρετανών αφέθηκε ελεύθερο μετά από σχεδόν 8 μήνες σε φυλακή των Ταλιμπάν

Ζευγάρι Βρετανών που κρατούνταν για σχεδόν οκτώ μήνες από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αφέθηκε ελεύθερο.

Ο Πίτερ Ρέινολντς, 80 ετών, και η σύζυγός του, Μπάρμπι, 76 ετών, που ζουν στη χώρα για σχεδόν δύο δεκαετίες, επέστρεφαν στην πατρίδα τους όταν συνελήφθησαν την 1η Φεβρουαρίου. Το ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο μετά τη μεσολάβηση του Κατάρ.

Ένας αξιωματούχος του Κατάρ ανέφερε ότι θα πετούσαν για Κατάρ για ιατρικές εξετάσεις πριν ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι μένουν χρόνια στην επαρχία Μπαμιγιάν του Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν από την πλευρά του, υποστήριξαν ότι το ζευγάρι είχε παραβιάσει τους νόμους του Αφγανιστάν και αφέθηκε ελεύθερο μετά από δικαστικές διαδικασίες αλλά δεν αποκάλυψαν ποτέ τον λόγο της κράτησής τους.

Sky's @CordeliaSkyNews spoke to Barbie and Peter Reynolds alongside British and Qatari officials following the couple's release from prison in Afghanistan





— Sky News (@SkyNews) September 19, 2025

Ο Πίτερ και η Μπάρμπι Ρέινολντς παντρεύτηκαν στην Καμπούλ το 1970 και πέρασαν τα τελευταία 18 χρόνια διευθύνοντας ένα φιλανθρωπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που είχε εγκριθεί από τοπικούς αξιωματούχους των Ταλιμπάν όταν ανέκτησαν την εξουσία το 2021.

Η οικογένειά τους έχει αναφέρει ότι «αγαπούν το Αφγανιστάν» και για αυτό αποφάσισαν να παραμείνουν εκεί αφότου οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο τον Αύγουστο του 2021.

Αφγανιστάν: Πώς ήταν οι συνθήκες κράτησης του ζευγαριού - Οι καταγγελίες

Η απελευθέρωσή τους έρχεται μετά από μήνες πιέσεων από την οικογένειά τους, η οποία έχει περιγράψει τις άθλιες συνθήκες κράτησής τους.

Ο γιος του ζευγαριού, Τζόναθαν Ρέινολντς, δήλωσε στο BBC τον Ιούλιο ότι ο πατέρας του υπέφερε από σοβαρούς σπασμούς και η μητέρα του ήταν «μουδιασμένη» λόγω αναιμίας και υποσιτισμού.

«Ο πατέρας μου ήταν αλυσοδεμένος με δολοφόνους και εγκληματίες», είπε τότε, προσθέτοντας ότι κάποια στιγμή κρατήθηκαν σε ένα υπόγειο για έξι εβδομάδες χωρίς το φως του ήλιου.

Η Σάρα Έντγουιστλ, η κόρη τους, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο πατέρας της είχε υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι χωρίς ιατρική περίθαλψη το ζευγάρι κινδύνευε από ανεπανόρθωτη βλάβη.

Μόλις πριν από έξι ημέρες, μια Αμερικανίδα που κρατούνταν μαζί τους και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, δήλωσε στο BBC ότι «κυριολεκτικά πέθαιναν» στη φυλακή και ότι «ο χρόνος τελειώνει».

Η Faye Hall, η οποία αφέθηκε ελεύθερη δύο μήνες μετά την κράτησή της, τόνισε ότι η υγεία του ηλικιωμένου ζευγαριού είχε επιδεινωθεί ραγδαία.

Ένας αξιωματούχος του Κατάρ δήλωσε στο BBC ότι το ζευγάρι μεταφέρθηκε από την κεντρική φυλακή της Καμπούλ σε μια μεγαλύτερη εγκατάσταση με καλύτερες συνθήκες κατά το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωσή τους.

Αφγανιστάν: Ο ρόλος του Κατάρ ώστε το ζευγάρι να αφεθεί ελεύθερο

Ο αξιωματούχος είπε επίσης, ότι η πρεσβεία του Κατάρ στην Καμπούλ τους είχε παράσχει φάρμακα, πρόσβαση σε γιατρό και μέσα επικοινωνίας με την οικογένειά τους όσο ήταν στη φυλακή.

Οι αξιωματούχοι των Ταλιμπάν υποστήριξαν ότι το ζευγάρι έλαβε επαρκή ιατρική περίθαλψη στη φυλακή και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματά τους ήταν σεβαστά.

Footage of Barbie Reynolds, 76, and her husband Peter, 80, has been shared following the British couple's release from an Afghan jail



— Sky News (@SkyNews) September 19, 2025

Σημειώνεται πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν και έκλεισε την πρεσβεία του στην Καμπούλ όταν επέστρεψαν στην εξουσία. Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η υποστήριξη προς τους Βρετανούς υπηκόους στο Αφγανιστάν είναι επομένως «σοβαρά περιορισμένη» και συμβουλεύει να μην ταξιδεύουν στη χώρα.

Ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι ο Πίτερ και η Μπάρμπι Ρέινολντς παραδόθηκαν στον Ειδικό Απεσταλμένο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Αφγανιστάν ο οποίος φωτογραφήθηκε με το ζευγάρι στην πτήση τους προς το Κατάρ.

Ο υπουργός Μέσης Ανατολής του Ηνωμένου Βασιλείου, Χάμις Φάλκονερ, δήλωσε ανακουφισμένος που το ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο, προσθέτοντας: «Ανυπομονώ να επανενωθούν σύντομα με την οικογένειά τους».

Είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «εργάστηκε εντατικά» για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους, ενώ το Κατάρ «έπαιξε ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση, για τον οποίο είμαι εξαιρετικά ευγνώμων».

Με πληροφορίες από BBC