Αφγανιστάν: Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ - Αναφορές για αρκετούς νεκρούς

Άγνωστος παραμένει ο ακριβής αριθμός των θυμάτων

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στη συνοικία Σαχρ ε Ναου της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν Καμπούλ, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Εντούτοις, άγνωστος μέχρι στιγμής παραμένει ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, πολυάριθμοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κανί, προσθέτοντας ότι λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα στη δημοσιότητα.

Η συνοικία Σαχρ ε Ναου θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην αφγανική πρωτεύουσα.

Οι εκρήξεις στην Καμπούλ και σε ολόκληρο το Αφγανιστάν είναι πιο σπάνιες από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών το 2021, αλλά οι οπαδοί του ISIL (ISIS) εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη χώρα και να πραγματοποιούν σποραδικές επιθέσεις.

Το 2025, το Αφγανιστάν αντιμετώπισε δύο επιθέσεις αυτοκτονίας.

Με πληροφορίες από Reuters και Al Jazeera

