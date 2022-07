«Abdulhamid Han»: H Toυρκία βγάζει στις 9 Αυγούστου το τέταρτο γεωτρύπανό της στη Μεσόγειο

Το τέταρτο γεωτρύπανο «Abdulhamid Han» της Τουρκίας βγαίνει στη Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Φατίχ Ντονμέζ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, το Αμπντουλχαμίντ Χαν θα αποπλεύσει από το λιμάνι της Μερσίνης στις 9 Αυγούστου, παρουσία του Τούρκου προέδρου.

«Ο τέταρτος αδερφός εντάσσεται στο στόλο μας. Το γεωτρύπανο Abdulhamid Han. Θα το στείλουμε στον πρώτο προορισμό του στη Μεσόγειο. Αν όλα πάνε καλά, θα το αποχαιρετήσουμε από το λιμάνι της Μερσίνης με τη συμμετοχή του προέδρου μας. Η αποστολή του θα είναι εντός της θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας. Ελπίζω ο πρόεδρος να ανακοινώσει το μέρος. Θα το αποχαιρετήσουμε στις 9 Αυγούστου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

#URGENT Türkiye's Abdulhamid Han drill ship to start mission in Mediterranean, will leave Mersin port on Aug. 9, says energy minister