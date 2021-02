Μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση, σημειώθηκε στα ανοιχτά της ανατολικής Ιαπωνίας, στην περιοχή της Φουκουσίμα.

Το γεγονός ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

BREAKING: Magnitude 7.1 quake measuring upper 6 on Japanese scale hits Miyagi, Fukushima prefectures in northeastern Japan. There is no possibility of tsunami. https://t.co/nRQmURsr0j