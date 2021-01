Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει πάρει το ok για τον νέο επίσημο λογαριασμό του στο προεδρικό Twitter, αλλά αναγκάζεται να ξεκινήσει με μηδέν ακολούθους.

Η εκστρατεία Μπάιντεν είναι δυσαρεστημένη με την κίνηση αυτή, η οποία σηματοδοτεί μια αλλαγή από την προηγούμενη μετάβαση από τον Μπαράκ Ομπάμα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νέος λογαριασμός, δε, @PresElectBiden, θα μετατραπεί σε επίσημο λογαριασμό @POTUS (Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών) την ημέρα της ορκωμοσίας στις 20 Ιανουαρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κληρονόμησε τους 13 εκατομμύρια οπαδούς του λογαριασμού Potus όταν μεταβιβάστηκε σε αυτόν από τον Ομπάμα, κάτι που δεν θα συμβεί στην περίπτωση του Μπάιντεν.

Η ομάδα του εκλεγμένου προέδρου ενημερώθηκε για την κίνηση πριν από λιγότερο από ένα μήνα και είπε ότι αυτό σημαίνει ότι «η διοίκηση Μπάιντεν θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν».

Το Twitter δεν εξήγησε γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση και ανέφερε ότι δεν είχε τίποτα άλλο να προσθέσει πέρα από μια επίσημη ανάρτηση που θα καθορίζει τα σχέδια μετάβασης.

Στο μήνυμα ανέφερε πως «Αυτοί οι θεσμικοί λογαριασμοί δεν θα διατηρήσουν αυτόματα τους ακόλουθους από την προηγούμενη διοίκηση» χωρίς να δίνεται κάποια διευκρίνιση.

Ωστόσο, σημείωσε ακόμα ότι οι χρήστες που προηγουμένως ακολουθούσαν τους επίσημους λογαριασμούς @POTUS και @VP (Αντιπρόεδρος) ή τους προσωπικούς λογαριασμούς του Μπάιντεν και της εκλεγμένης αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις θα λάβουν ειδοποιήσεις, όπου θα τους δίνεται η επιλογή να ακολουθήσουν τον νέο λογαριασμό.

Η ομάδα του Μπάιντεν έχει επίσης ξεκινήσει το @FLOTUSBiden για τη μελλοντική πρώτη κυρία, Τζιλ Μπάιντεν αλλά και έναν ολοκαίνουργιο επίσημο λογαριασμό, @SecondGentleman, για τον σύζυγο της Καμάλα Χάρις.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46.